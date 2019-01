OM : Latour écoeuré par Garcia et son cadeau empoisonné pour Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Dimitri Payet est clairement dans une mauvaise passe. Et forcément, cela a de grosses conséquences sur le jeu de l’Olympique de Marseille, totalement malade et qui n’avance plus en Ligue 1. Sans pitié avec son capitaine, Rudi Garcia avait décidé de le sortir peu après l’heure de jeu contre Monaco, sous les sifflets du Stade Vélodrome. Une grosse erreur de management de la part de l’ancien entraîneur de l’AS Roma selon Bertrand Latour, qui ne comprend clairement plus les choix de Rudi Garcia à Marseille.

« Bien évidemment que Rudi Garcia ne doit pas retirer le brassard de capitaine à Dimitri Payet. Déjà, j’ai trouvé plus que limite le management de l’entraîneur marseillais à l’égard du joueur, qu’il sort à la 70e minute contre Monaco dans un contexte très difficile. En effet, il n’était pas bon mais ce n’était pas le seul. Il fallait le laisser sur le terrain à mon goût. D’ailleurs, ils ont eu un échange assez tendu après la sortie de Payet car il s’est pris une bronca terrible. Garcia dit qu’il n’utilise pas Germain et Mitroglou car l’environnement est trop compliqué pour eux, mais tu sors ton capitaine à la 70e minute d’un match au contexte spécial… Ce n’est vraiment pas lui faire un cadeau ! » a expliqué le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, pour qui ce management ne va pas aider Dimitri Payet à retrouver la confiance dans les prochaines semaines. Premiers éléments de réponse dès ce mercredi soir à l’occasion du match entre Marseille et Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard.