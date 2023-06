Bonucci envoie un message radical à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, Leonardo Bonucci est annoncé comme un possible renfort de l'Olympique de Marseille. Mais la star italienne a son mot à dire, et justement le joueur de la Juventus a été très clair.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2024, Leonardo Bonucci est en position de force à l’entame de ce marché des transferts. Même s’il a 36 ans, et sort d’une mauvaise saison avec la Vieille Dame (16 matchs joués en Serie A), en raison notamment de soucis physiques, le champion d’Europe italien est forcément un joueur très suivi. Le défenseur étant susceptible d’être transféré durant les prochaines semaines, le nom de l’Olympique de Marseille avait été évoqué. Tuttosport, le quotidien sportif turinois, avait mis l’OM en tête de liste en cas de départ de Leonardo Bonucci de la Juventus, rappelant que le club dirigé par Pablo Longoria avait sérieusement besoin d’au moins un renfort défensif cet été. De plus, Marseille jouera la Ligue des champions ou au pire l’Europa League, ce qui est un beau challenge sportif pour l’expérimenté joueur italien, habitué à ce genre de combat. Mais, ce dernier a son mot à dire et il l’a fait.

Bonucci n'a qu'un club en tête, ce n'est pas l'OM

Ayant pris connaissance de toutes ces rumeurs qui l’envoyaient loin de la Juventus et plus précisément à l’Olympique de Marseille, Leonardo Bonucci a utilisé son compte Instagram pour répondre. Pas besoin d’écrire quoi que ce soit, le défenseur de la Juve a tout simplement mis en story le logo des Bianconeri, afin de prévenir une bonne fois pour toutes qu'il avait l'intention d'aller au bout de son contrat en 2024. Une fois que son contrat avec la Juventus sera terminé, le défenseur international italien a déjà prévenu qu'il mettrait très certainement un point final à sa carrière, six ans après être revenu à la Juve après son passage énormément commenté à l'AC Milan. Si l'OM avait réellement le désir de recruter Leonardo Bonucci, il va falloir penser à autre chose.