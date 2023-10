Bien fait pour le PSG, une ministre pro-OM se laisse aller

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique de Marseille a du mal à exister sur la scène européenne depuis quelques saisons, les supporters phocéens peuvent toujours se réjouir des déconvenues du PSG. C'est le cas de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'Etat chargée de la Ville.

Le PSG a lourdement chuté face à Newcastle (4-1) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une compétition que l'OM n'a pas réussi à intégrer. Battus par le Panathinaïkós en tour préliminaire, les Marseillais ont été renversés en Europa League. Si Marseille traverse une période de crise sportivement, le club de la cité phocéenne n'hésite pas à se réjouir des défaites de son plus grand rival, le PSG. Du moins les supporters et sympthisants, qui sont toujours heureux lorsque Paris perd en C1. C'est même le cas de Sabrina Agresti-Roubache qui est secrétaire d'Etat chargée de la Ville depuis juillet dernier. La native de Marseille était présente ce jeudi 5 octobre, lendemain de défaite du PSG, pour évoquer avec sourire le match sur la matinale de RMC, présentée par Apolline de Malherbe.

Une ministre originaire de Marseille chambre le PSG

"Cheh !": après Newcastle-PSG, la Marseillaise Sabrina Agresti-Roubache chambre sur RMChttps://t.co/kFNEJxu80W — RMC (@RMCInfo) October 5, 2023

« Ça me fait légèrement sourire, vu que la dernière fois, on a perdu 4 à 0, voilà ! Un petit cheh. Allez » a ainsi confié la ministre qui se moque vraisemblablement de la défaite du club de la capitale, quelques jours après la gifle reçue par l'OM au Parc des Princes. Un « cheh » de Sabrina Agresti-Roubache qui vient de l'arabe et qui signifie « bien fait, bien mérité, tu l'as bien cherché ». Un chambrage en bonne et due, dont Parisiens et Marseillais sont coutumiers du fait lorsqu'il s'agit de se moquer de leur rival. L'OM devra néanmoins ne pas fait d'erreur face à Brighton en Europa League car il ne fait aucun doute que les supporters du PSG vont se souvenir de cette blague de l'ancienne conseillère de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.