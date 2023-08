Bielsa a privé l’OM d’un gardien de haut niveau

Dans : OM.

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa n’a pas laissé que de bons souvenirs au club phocéen. Outre son départ surprise à l’été 2015, les supporters marseillais pourront regretter sa gestion d’un certain Brice Samba.

En l’espace de quelques mois, Brice Samba a pris une nouvelle dimension. Le gardien du Racing Club de Lens sort d’une saison étincelante avec plusieurs récompenses à la clé. Une première convocation en équipe de France, le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1, une prolongation de contrat et même le brassard de capitaine chez les Sang et Or… Tout sourit au portier lensois, qui n’a donc pas à regretter son départ de l’Olympique de Marseille où l’entraîneur Marcelo Bielsa l’avait déçu.

« On m’avait prédit la succession de Mandanda, a raconté Brice Samba au magazine Onze Mondial. Pour beaucoup, c’était mon destin. Mais je n'étais pas prêt. Et puis, il y a eu des circonstances. Steve (Mandanda) s’est blessé contre Guingamp juste avant d’aller à la Coupe du Monde 2014, alors qu’il devait quitter le club. Du coup, il ne peut pas partir, Bielsa arrive sur le banc, j’effectue toute la préparation en tant que titulaire. Steve était en rééducation, donc absent aux séances, et il revient deux jours avant le début du championnat, face à Bastia. »

Le déclic de Samba

« Moi, j’étais persuadé que j’allais commencer la saison, j’avais fait toute la prépa, s’est-t-il souvenu. En plus, tout s’était bien passé, Bielsa m’aimait bien, il m’avait dit qu’il avait confiance en moi. Finalement, je n’ai pas joué. Et ça a été très difficile pour moi, je tenais à jouer ce match. Surtout que j’étais au club depuis un an et demi, j’avais bien compris les choses. Je me sentais prêt. Cet événement m’a fait mal. Par la suite, j’ai été prêté à Nancy, cette aventure s’est très mal passée. J’ai fini par comprendre que Marseille, ce n’était pas l’endroit où je devais éclore. » De quoi nourrir des regrets pour les Marseillais.