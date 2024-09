Bennacer à l'OM, ce sera pour janvier

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a failli récupérer Ismaël Bennacer à la fin du mercato estival. Cependant, aucun accord financier n'a pu être trouvé avec le Milan AC pour le milieu algérien. Roberto de Zerbi n'entend toutefois pas abandonner cette piste.

Très inspiré cet été dans son recrutement, l'OM a failli conclure son mercato avec un dernier coup d'éclat. Les Phocéens se sont positionnés sur Ismaël Bennacer dans les derniers jours d'août. L'OM a même cru transférer l'international algérien mais aucun accord financier solide n'a été trouvé avec le Milan AC. Bennacer est resté en Lombardie où son avenir demeure flou. Souvent touché par les blessures la saison passée, l'Algérien a manqué pas mal de matchs. En plus, Youssouf Fofana est arrivé de Monaco pour le concurrencer dans l'entrejeu. Un contexte négatif qui ne peut faire oublier que Bennacer a beaucoup de talent.

L'OM vise Bennacer en janvier

L'entraîneur de l'OM Roberto de Zerbi ne doute pas du joueur, ayant bien l'intention de le récupérer au plus vite. Le Corriere dello Sport révèle que l'OM va retenter sa chance pour le natif d'Arles en janvier prochain. Un transfert d'autant plus indispensable que le club phocéen vient de céder Jordan Veretout à l'OL, libérant automatiquement une place au sein de son effectif.

Si Ismael Bennacer est intéressé par le projet marseillais et par la possibilité de revenir dans sa région d'origine, l'OM devra convaincre le Milan AC. Comme cet été, la tâche ne sera pas simple sur le plan financier. La presse italienne avance le chiffre de 30 millions d'euros. C'est la somme attendue par les Rossoneri pour leur milieu algérien sous contrat jusqu'en 2027. C'est très cher et il faudra bien plus qu'un Pablo Longoria inspiré pour réussir ce transfert. Le jeu en vaut la chandelle avec Ismael Bennacer, un joueur coté et très bon récupérateur qui manque à l'OM.