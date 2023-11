Benatia arrive cette semaine à Marseille, il le confirme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Annoncée depuis plusieurs semaines comme imminente, la venue de Mehdi Benatia comme directeur sportif de l'Olympique de Marseille va intervenir cette semaine.

Cette fois, la fumée blanche devrait être de sortie du côté de la Commanderie, puisque ce lundi, Fabrizio Romano confirme que l'arrivée de Mehdi Benatia va se concrétiser avant le déplacement de l'OM samedi prochain à Strasbourg. L'ancien joueur semble avoir réussi à se libérer de son rôle d'agent, ce qui l'empêchait pour l'instant d'avoir un rôle de directeur sportif à Marseille, la double casquette n'étant pas autorisée. Pablo Longoria avait fait de Benatia sa priorité numéro 1 suite au départ de Javier Ribalta, mais les choses se sont éternisées au point que l'on pouvait douter de la finalisation du dossier. Mais le journaliste italien le confirme, tout est réglé entre l'Olympique de Marseille et Mehdi Benatia qui va s'installer dans ses nouvelles fonctions cette semaine. Here we go.