Ben Yedder et Depay à l’OM, le double coup de poker

Par Guillaume Conte

Il manque une star en attaque, et cela tombe bien, il y a des grands noms de disponibles que l'OM peut facilement recruter.

Etre l’avant-centre de l’Olympique de Marseille met immédiatement une énorme pression sur les épaules. Pendant des années, l’OM a cherché son buteur, peinant à trouver le bon joueur avec les échecs Kostas Mitroglou, Vitinha ou Dario Benedetto, pour ne citer qu’eux. Mais récemment, les supporters se sont habitués à voir un « 9 » performant avec Alexis Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang. Cela n’a pas forcément permis au club phocéen de gagner des titres, mais cela donnait clairement un point d’appui d’expérience en attaque et un sauveur pour certains matchs. Avec Elye Wahi, l’OM a fait un pari différent sur la jeunesse, même si le joueur lensois formé à Montpellier ne semblait clairement pas être le choix numéro 1 de Pablo Longoria.

Mais à l’image de son match inefficace contre Reims (2-2) et de ses occasions manquées, Wahi provoque une grosse méfiance quant à sa capacité à avoir les épaules à tenir la pression, et ses qualités de finisseur sont remises en doute. Pour Michel Aliaga, journaliste sur France 3 et suiveur de l’OM, il est temps d’aller chercher un joueur de premier plan à la pointe de l’attaque. Et cela tombe bien, il y a quelques cadors qui ne demandent que ça. En ce qui concerne le financement de telles arrivées, Michel Aliaga veut bien sacrifier Amine Harit, annoncé sur le départ, à condition que ce soit pour faire un gros coup de type Wissam Ben Yedder ou Memphis Depay, actuellement sans club.

Harit viré, uniquement pour un cador

« Les finances on s’en fout un peu. Il faut savoir qui tu prends. Il y a deux joueurs libres que sont Ben Yedder et Memphis Depay. Ils sont libres, ils coûtent zéro, si ce n’est de la masse salariale. Tu fais un contrat de deux ans de Depay à 500.000 euros par mois, ça fait 6 ME à l’année. Si tu vends Amine Harit pour 10 ME tu as de quoi faire Depay. Si c’est pour prendre Adli ou des noms qui trainent, ça ne m’intéresse pas. Il faut bien recruter un deuxième 9 derrière Wahi. On est light devant pour le moment. Pour le moment, le recrutement est bon, je ne veux surtout pas qu’on fasse n’importe quoi en vendant Harit pour prendre un avant-centre de 19 ans inconnu qui sera un gros pari », a prévenu sur le talk du Phocéen le journaliste suiveur de l’OM, qui veut une star en attaque pour compléter ce mercato prometteur du club provençal.