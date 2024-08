Banza isolé à Braga, l'OM tient un nouvel attaquant ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM doit recruter un nouvel attaquant après la grave blessure de Faris Moumbagna à Brest. La piste privilégiée est celle menant à Simon Banza (Braga). Le transfert est d'autant plus faisable que l'ancien lensois n'est plus en odeur de sainteté dans son club.

Même avec un recrutement solide et bien pensé, Pablo Longoria doit jouer les prolongations au mercato. Depuis samedi et la grave blessure au genou de Moumbagna à Brest, l'OM est obligé de recruter un attaquant supplémentaire. Un dossier peu évident puisqu'il faut aller chercher un joueur fiable, peu cher, en moins de 10 jours. Les Phocéens se penchent ainsi sur Simon Banza, l'attaquant de Braga, suivi en début d'été. L'international congolais reste sur une superbe saison au Portugal avec 21 buts en championnat et une coupe de la Ligue portugaise remportée.

Banza a été écarté par Braga

Néanmoins, cela n'a pas suffi à lui assurer un statut de titulaire cette saison. Avec l'arrivée de l'ancien guingampais Amine El Ouazzani, Simon Banza n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur de Braga Carlos Carvalhal. Selon le média sportif local O Jogo, Banza a même été écarté du groupe professionnel dans la semaine avant le match de Ligue Conférence contre le Rapid de Vienne. Banza s'entraîne avec l'équipe réserve, en attendant de trouver une porte de sortie au mercato.

🚨 L'OM suit la situation de Simon Banza 🇨🇩 à Braga



L'attaquant Congolais de 28ans a été placé en équipe B en attendant son départ



Avant son déclassement, un intérêt venant des Emirats intéressait le joueur ...#TeamOM #MercatOM @ojogo pic.twitter.com/RvJidVoSST — SEB-H-FOOT (@sebhfoot) August 21, 2024

C'est tout bénéfice pour l'OM qui suit le dossier avec attention selon O Jogo. En plus, Banza a rompu tout contact avec l'agent qui le représentait ces derniers mois, l'influent Jorge Mendes. Une bonne chose pour Pablo Longoria quand on connaît la voracité de Mendes sur ce genre de transfert. L'OM devra toutefois séduire vite Simon Banza. L'ancien attaquant lensois envisage sérieusement de s'en aller aux Emirats Arabes Unis, où la proposition salariale est sans commune mesure avec celles des clubs européens.