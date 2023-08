Aymeric Laporte à l'OM, tout est relancé ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria assure en public que les prochaines semaines seront calmes au niveau du mercato. Mais l’OM agit en coulisses pour continuer de se renforcer. Des discussions sont notamment en cours avec Manchester City.

Présent lundi après-midi en conférence de presse à l’occasion de la présentation d’Iliman Ndiaye à l’Orange Vélodrome, Pablo Longoria a confirmé ses propos tenus la semaine passée. Selon le président de l’Olympique de Marseille, l’effectif est au complet à l’exception au poste de latéral droit, où le club cherche une doublure à Jonathan Clauss. Pour le reste… tout dépend des départs.

Dans le secteur offensif, le transfert de Ruslan Malinovskyi vers la Turquie ou l’Italie devrait permettre de recruter un attaquant et le profil de Wilson Isidor plait beaucoup aux hautes sphères du club olympien. Pablo Longoria et Javier Ribalta pourraient tenter un autre gros coup d’ici le 31 août. D’après les informations de l’insider Marwan Belkacem, des discussions sont en cours entre l’Olympique de Marseille… et Manchester City.

Des discussions en cours entre l'OM et Manchester City

« Pablo Longoria et Txiti Bergiristain, directeur technique de Manchester City, ont récemment échangé au sujet du mercato. Pas d'info sur le dossier, départ ou arrivée, ou identité du joueur mais certitude de l'échange » a publié l’informateur marseillais sur son compte. Alors qu’il y a plusieurs jours, des rumeurs ont fleuri autour d’un potentiel intérêt de l’Olympique de Marseille pour Aymeric Laporte, on est en droit de se demander si le club phocéen ne chercherait pas à prendre la température dans le but de recruter le défenseur central de l’Espagne.

Ce dernier, en manque de temps de jeu la saison dernière, a peu de chances d’être davantage utilisé par Pep Guardiola l’an prochain puisque le champion d’Angleterre en titre vient de recruter Joško Gvardiol pour 90 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, l’objet des discussions entre Manchester City et l’OM devrait rapidement filtrer et chez les supporters marseillais, il est clair qu’on croise les doigts pour que cela concerne Aymeric Laporte. Un scénario qui ne serait pas totalement fou dans la mesure où ce mardi, L’Equipe écrivait dans ses colonnes que Pablo Longoria cherchait à recruter un top joueur en défense centrale d’ici la fin du mercato en toute discrétion.