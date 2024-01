Avec son père à l’OM, Luca Zidane en plein rêve

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En tant que natif de la cité phocéenne, Luca Zidane rêve de porter un jour le maillot de l’Olympique de Marseille. En espérant que son père Zinedine finisse lui aussi par y atterrir.

Sans club depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinedine Zidane attend toujours la bonne opportunité. Le nom du Français a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières années. Des bruits de couloir qui ont apparemment alimenté certaines discussions au sein de sa famille. Luca Zidane avoue effectivement des échanges sur l’avenir de son père qu’il verrait bien à l’Olympique de Marseille.

« Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM, mais on n’en parle pas trop, a confié le gardien d’Eibar au média Carré. C’est lui qui prendra sa décision sur où il veut aller, où il veut entraîner. Quoi qu’il arrive, on sera content de la décision qu'il va prendre. Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué... » En tant que natif de la citée phocéenne, le portier de 25 ans reste fidèle à l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, Luca Zidane rêve ouvertement d’une signature chez le pensionnaire du Vélodrome.

Son appel à l'OM et à la L1

« Pour nous dans la famille, Marseille c'est notre ville, c'est une fierté d'être Marseillais, a-t-il confié. L'OM, je vais toujours le dire, c'est le meilleur club en France, c'est le club numéro 1 en France. Quoi qu'il arrive, je serai supporter de l'OM. Dans la famille, on est tous supporters de l'OM, c'est normal on est Marseillais donc on supporte notre club. Ça a été et c'est toujours un rêve de jouer à l'OM. L'atmosphère qu'il y a au Vélodrome, c'est ce qu'on aime dans le foot, c'est cette adrénaline, comment les gens nous poussent à être meilleurs. »

Luca Zidane reste néanmoins ouvert aux autres équipes françaises, lui qui n’a jamais évolué en Ligue 1. « Cela fait déjà 15-16 ans que je joue en Espagne, je ne connais pas trop le football français. Quand j'étais jeune, j'étais en sélection donc j'ai pu y goûter. Mais j'aimerais bien, un jour, je ne dis pas maintenant mais plus tard, pourquoi pas jouer en France. Ce serait une belle expérience pour moi. J'ai déjà eu des touches en France, mais bon ça ne s'est pas fait. J'espère un jour pouvoir goûter au football français », a annoncé le fils de Zinedine Zidane.