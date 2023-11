Aubameyang flashé à 34km/h, l'OM le convoque

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Laissé au repos contre l'AEK Athènes, Pierre-Emerick Aubameyang sera du déplacement de dimanche à Bollaert. Gennaro Gattuso ne veut pas suivre l'avis des supporters qui s'offusquent des performances de la star offensive de l'OM.

Renfort vedette de l’Olympique de Marseille cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a compris samedi dernier contre Lille, au moment de laisser sa place à l’entame du dernier quart d’heure, que le Vélodrome commençait à s’impatienter. Sifflé par les supporters de l’OM, l’ancien attaquant d’Arsenal et Barcelone payait là un match très moyen, un de plus diront les mauvaises langues. L’entraîneur italien de Marseille est rapidement venu au soutien de son joueur, même si sur les réseaux sociaux Aubameyang a pris cher, certains étant consternés de voir l’attaquant de 34 ans se traîner sur la pelouse face au LOSC.

Cependant, l’entraîneur calabrais a ensuite laissé son joueur au repos pour le match d’Europa League en Grèce, sans donner les raisons médicales de cette absence. Un forfait qui n’aura pas été long, puisque sauf retournement de situation, Pierre-Emerick Aubameyang sera là pour le très attendu match Lens-OM de dimanche soir. Un match qui vaudra cher pour les deux clubs et surtout pour Marseille qui doit rapidement recoller à la tête du classement de Ligue 1 sous peine de s'installer durablement dans le ventre mou du championnat.

Aubameyang dispo contre Lens

🫡 Gennaro Gattuso : "Les supporters ont toujours raison."



⚪️🔵 Le coach de l'@OM_Officiel est revenu sur les sifflets contre Aubameyang. pic.twitter.com/CdhfVlPksN — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

A 24 heures de la rencontre face au RC Lens, Gennaro Gattuso a répété tout le bien qu’il pensait de son attaquant vedette, et cela même si ce dernier n’a marqué qu’un but en Ligue 1. « Pierre-Emerick Aubameyang est disponible pour le match à Lens, on a fait des tests vendredi et aujourd'hui. Il a fait des sprints à 33 ou 34 km/h. Je ne peux pas confirmer s'il sera disponible dès la première minute ou s'il pourra jouer 30 à 40 minutes, cela reste encore à décider. En termes de condition physique, nous sommes certains de ce que nous faisons avec lui. Nous apprécions particulièrement sa disponibilité, ce qui prouve une fois de plus que la mentalité fait la différence dans le groupe actuellement. Tout le monde est disponible et se concentre sur le bien de l'équipe. Il y a seulement deux jours, concernant la situation de Pierre-Emerick, il était impossible de croire qu'il serait disponible demain, car il présentait encore un nœud d'âme. Cependant, les tests que nous avons réalisés sont très convaincants, donc il sera disponible dimanche contre Lens », a prévenu en conférence de presse le technicien de l’Olympique de Marseille.