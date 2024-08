Après les sales coups de l’OM, Clauss règle ses comptes

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Transféré à l’OGC Nice cet été, Jonathan Clauss ne cache pas son soulagement. Le latéral droit pourra évoluer dans un contexte plus favorable qu’à l’Olympique de Marseille, dont les dirigeants prenaient un malin plaisir à le critiquer via les médias.

Entre Jonathan Clauss et l’Olympique de Marseille, la séparation était inévitable. Le latéral droit entrait dans sa dernière année de contrat. Et aucune des deux parties n’envisageait une prolongation après l’épisode de cet hiver. L’international tricolore avait subitement obtenu le statut d’indésirable à cause de son état d’esprit. C’était effectivement la version de ses supérieurs, et notamment celle du conseiller Medhi Benatia qui l’avait publiquement critiqué, sans compter les fuites dans les médias.

🗨️ "On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était un peu limite. Jonathan en faisait partie"



Medhi Benatia raconte ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss lors du dernier mercato 🗣️ pic.twitter.com/JqBItof3FY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2024

Cet été, Jonathan Clauss a donc été transféré à l’OGC Nice qui devrait lui offrir un cadre plus apaisé. « Effectivement, cela a joué dans ma décision, a reconnu l’international français en conférence de presse. Je savais où j’allais mettre les pieds (à Marseille ndlr). Je connaissais l’environnement. J’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux, éviter les bruits de couloirs qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d’un joueur de foot. Aujourd’hui, je suis juste content d’être là et de travailler avec les personnes qui m’entourent. »

Clauss ne comptait pas s'installer à l'OM

« Rebondir ? Je ne dirais pas "rebondir". Je dirais juste que c'est un nouveau projet, avec de nouveaux objectifs personnels. Au vu de ma carrière, je ne me suis jamais réellement installé dans des clubs et à la base ce n'était pas ma volonté première de m'installer dans ces clubs parce que j'aime les défis. Aujourd'hui c'est un nouveau défi et je suis très content. Après avoir engrangé toutes ces expériences, ça va me permettre d'apporter ce que j'ai appris ailleurs. C'est bien pour le club et pour moi », a savouré Jonathan Clauss, qui n’avait pas l’intention de s’éterniser à Marseille.