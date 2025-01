Après l’arbitrage, l’OM se lance dans un nouveau combat

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avant le match de Ligue 1 à Nice dimanche soir, les supporters de l’Olympique de Marseille sont visés par une nouvelle interdiction de déplacement. Cela devient une habitude pour les fans marseillais. Mais le club phocéen ne compte pas se laisser faire.

La décision n’est pas vraiment une surprise. Dimanche soir, les supporters de l’Olympique de Marseille ne pourront pas accompagner leur équipe à l’Allianz Riviera de Nice. Le préfet des Alpes-Maritimes a d’abord publié un arrêté pour interdire leur déplacement. Puis le ministère de l’Intérieur l’a imité dans le Journal officiel. Il est précisé que les fans des deux équipes entretiennent une certaine hostilité depuis des années. Cette animosité représente donc « un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters niçois et marseillais ».

L'OM va faire appel

Le problème pour le club phocéen, c’est que ses fidèles sont régulièrement invités à rester chez eux lors des matchs loin du Vélodrome. De quoi agacer l’Olympique de Marseille qui ne se bat pas simplement contre les erreurs d’arbitrage et les critiques des journalistes. Selon La Provence et France 3, la direction marseillaise va contester cette interdiction de déplacement devant le tribunal administratif. Son initiative confirme ainsi le ras-le-bol déjà exprimé par le président Pablo Longoria en décembre dernier.

« A l’extérieur, c’est comme avec l’arbitrage, je ne comprends pas. Il y a des aléas dans beaucoup de décisions. A chaque interdiction, on se bat, on conteste et on cherche à autoriser les déplacements dans les meilleures conditions. Quand tu interdis les déplacements des supporters, c’est un échec pour la société et pour le football français. C’est plus qu’une punition. Il y a 1 000 façons d’organiser un déplacement. Comment ne pas prendre en main un déplacement de supporters en 2024 ? On doit trouver des solutions car ce n’est pas normal. On est ouvert aux discussions, on est proactif. Je ne comprends pas comment on n’est pas capable de trouver une solution avec les autorités », s’était étonné le dirigeant espagnol, toujours prêt à faire bonne impression auprès du public marseillais.