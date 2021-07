Almada pour 15 ME, l’OM touche au but

Dans : OM.

Thiago Almada va finir par arriver à Marignane, puisque chaque jour, le milieu offensif est annoncé de plus en plus proche de l’OM.

C’est encore le cas ce samedi en Amérique du Sud, où la dernière offre marseillaise pour s’offrir le joueur du Vélez Sarsfield a été dévoilée, dans la suite de la volonté affichée de Pablo Longoria de boucler ce dossier. Selon l’émission de radio populaire sur le club de Buenos Aires, Velez a Fondo, la dernière proposition de l’OM se monte à 15 ME, avec un pourcentage à récupérer pour le club argentin à la revente. De quoi sérieusement se rapprocher des 20 ME demandés par Vélez pour lâcher son meneur de jeu de 20 ans.

Autant dire que cela pourrait aller très vite si les deux clubs parvenaient à un accord, car de nombreuses informations ont déjà été dévoilées sur un terrain d’entente entre l’OM et le joueur, qui n’attend plus que le feu vert de ses dirigeants actuels. C’est jusqu’en 2026 que Thiago Almada se prépare à signer pour l’OM, et à en devenir la 9e recrue si Pol Lirola ne s’engage pas avant lui. Attention toutefois, les Argentins se montrent depuis le début très gourmand, ce qui avait forcé Pablo Longoria à mettre cette piste de côté au début du mois, alors qu’Almada était l’un des premiers noms couchés sur la liste de Jorge Sampaoli au début de l’été.