Alexis Sanchez, terrible nouvelle pour l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a été relativement flou concernant le possible retour d'Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. Le président de l'OM sait cependant que le buteur chilien a probablement dit adieu à l'OM au soir de la 38e journée de Ligue 1.

Le 30 juin dernier, l’OM a constaté les dégâts, à savoir que malgré de longues discussions avec Alexis Sanchez et Fernando Felicevich, l’agent de l’attaquant chilien, aucun accord n’a été signé et le buteur est donc libre. Pourtant, l’Olympique de Marseille veut croire qu’une solution peut être trouvée , même si El Nino Maravilla est tranquillement dans son pays au moment où les joueurs phocéens ont repris l’entraînement. Ce mardi, en conférence de presse, Pablo Longoria n’a pas trop voulu en dire sur l’état des discussions avec celui qui a porté le numéro 70 pendant son unique saison à l’OM. À en croire le quotidien sportif, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout et la fin du court parcours de Sanchez à Marseille se confirme.

Alexis Sanchez a déménagé et l'OM lui a fait une drôle d'offre

Premier indice, qui relève du privé, mais qui est important tout de même, Alexis Sanchez a rendu les clés de sa maison et a déménagé. Un mauvais signal au patron de l’Olympique de Marseille, et le deuxième n'est guère plus réjouissant. Si les proches du buteur chilien ne veulent pas trop en dire, L’Equipe explique que le joueur arrivé de l’Inter à l’été 2022 n’a pas réellement apprécié que l’offre salariale transmise par Pablo Longoria pour une prolongation soit inférieure à celle de la saison 2022-2023.

Oui, vous avez bien lu, la proposition marseillaise est plus basse, sachant qu’il n’est pas certain que l’OM joue la prochaine Ligue des champions. À en croire Baptiste Chaumier, la tendance est d’autant plus négative que dans le même temps Alexis Sanchez a plusieurs offres et notamment d’Arabie Saoudite. Le Vélodrome va donc devoir se passer de celui qui avait remis du baume au coeur des supporters la saison dernière. A Pablo Longoria de ne pas se rater au moment de trouver le successeur du meilleur buteur de l'OM.