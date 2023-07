Alexis Sanchez sur le départ, l'OM entretient le flou ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria était en conférence de presse ce mardi pour présenter le nouvel entraîneur, Marcelino. L’occasion de prendre des nouvelles des négociations autour de le nouveau contrat d’Alexis Sanchez.

Marcelino est à Marseille depuis lundi soir et ce mardi, le nouvel entraîneur de l’OM était en conférence de presse aux côtés du président Pablo Longoria et Javier Ribalta. Après une heure de questions-réponses entre le nouveau coach marseillais et les journalistes, la parole a été donnée à Pablo Longoria, lequel a répondu à des questions sur le mercato. Sans surprise, le président de l’Olympique de Marseille a immédiatement été questionné sur l’avenir d’Alexis Sanchez, en fin de contrat le 30 juin dernier et qui est donc libre de tout contrat actuellement. Si les négociations se poursuivent entre l’international chilien et l’OM, rien ne dit que les discussions vont aboutir comme l’a sous-entendu Pablo Longoria, toujours très mystérieux au sujet de l’avenir de sa star de 34 ans.

« Alexis Sanchez a fini son contrat le 30 juin. Il y a des conversations avec lui, avec le coach, nous allons prendre des décisions tous ensemble durant le mercato entre le club et l’entraîneur. Alexis Sanchez, on respecte beaucoup ce qu’il a fait pour nous, il mérite du respect. Mais on doit bien analyser l’effectif pour savoir ce que l’on va faire dans le secteur offensif, où tout est à faire pour voir comment tous les profils peuvent être complémentaires afin de s’adapter aux attentes de l’entraîneur » a fait savoir Pablo Longoria, lequel a décidé de ne pas entrer dans le détail des négociations et de laisser tout le monde dans le flou au sujet de l’avenir d’Alexis Sanchez. Dans le secteur offensif, Vitinha est pour l’instant le seul attaquant à la disposition de Marcelino. Interrogé au sujet du buteur portugais, Pablo Longoria a fermé la porte à son départ cet été et souhaite plutôt lui donner beaucoup de confiance.

Longoria très cash sur le cas Vitinha

« Le cas de Vitinha, je crois que c’est un cas qui mérite beaucoup de réflexion. Je considère que tous les jeunes joueurs ont besoin d’un temps d’adaptation et les attaquants ont besoin de beaucoup de confiance. Vitinha a beaucoup de pression, comme tous les joueurs offensifs qui arrivent à l’OM. Il y a la question de son prix, qui lui met beaucoup de pression. Il est arrivé le dernier jour du mercato, au dernier moment, avec un effectif qui était dans une dynamique très positive à ce moment en janvier. Un attaquant aussi jeune a besoin de temps, cela va être important pour lui de s’adapter au nouveau coach et de faire une bonne préparation. Juger un jeune attaquant après six mois à l’OM, je ne suis pas d’accord » a fait savoir le président de Marseille au sujet de l’ancien buteur de Braga.

Tandis que les supporters se crispent face à l’absence de recrue -hormis Geoffrey Kondogbia- à un mois du barrage de la Ligue des Champions, Pablo Longoria s’est voulu rassurant, comme à son habitude. Affirmant que l’OM avait une stratégie claire durant ce mercato, le président phocéen a par ailleurs expliqué qu’il allait prendre des risques sur le plan financier afin d’offrir à Marcelino un effectif très compétitif. De quoi rester optimiste pour les supporters olympiens. « Je comprends l’inquiétude des supporters devant l’absence de recrues. On travaille dur avec beaucoup de convictions, avec beaucoup de stratégie dans le marché. Nous voulons recruter le plus tôt possible, on a des objectifs clairs. Mais, parfois si tu arrives trop tôt sur certains dossiers, tu fais des mauvais deals. Le mercato a ses temps, on a nos temps. On va chercher à faire des recrues le plus tôt possible, mais il y a une stratégie claire à respecter, il faut attendre le bon moment pour faire de bonnes opérations sur le marché des transferts » a conclu Pablo Longoria. Autant dire que comme chaque été, le mercato sera long et animé du côté du Vélodrome… pour le plus grand plaisir des supporters.