Menaces multiples pour Sanchez, l'OM tremble

Par Mehdi Lunay

Alexis Sanchez restera t-il à l'OM ? Le club phocéen espère que oui mais le joueur chilien réfléchit à un départ. Il a de quoi puisque ses prétendants sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus riches.

Avec Pablo Longoria comme président, l'OM s'est habitué à un renouvellement régulier de son effectif chaque été. Néanmoins, Alexis Sanchez n'est pas censé être mis à la porte au prochain mercato. L'OM compte encore sur son attaquant chilien, auteur de 18 buts toutes compétitions confondues cette saison. Toutefois, pas sûr qu'il en soit de même pour l'ancien joueur d'Arsenal. En effet, le départ récent d'Igor Tudor fait réfléchir Sanchez comme cela a été révélé récemment par l'Equipe. Ce serait un vrai coup dur pour Marseille d'autant qu'Alexis Sanchez était arrivé libre de l'Inter Milan l'été dernier.

Au moins 4 clubs sont sur Sanchez

Des infos qui font frissonner les supporters marseillais et cela ne va pas s'arranger. En effet, le média espagnol Relevo a lâché une liste fournie de clubs plus qu'intéressés par le joueur chilien. Il y a les clubs saoudiens d'Al Khaleej et d'Al Fateh, le club qatari d'Al Saad mais aussi le club turc de Galatasaray. Des destinations capables de donner un très bon salaire à l'attaquant de 34 ans, libre à l'issue de cette première saison marseillaise.

Al Khaleej est bien plus avancé que ses concurrents à l'heure actuelle sur ce dossier. Mais, on risque aussi de voir arriver des formations sud-américaines dans peu de temps. A l'image de Luis Suarez récemment à Gremio, Alexis Sanchez pourrait se rapprocher de son pays le Chili et retrouver un football qu'il connaît mieux. L'alerte est donc maximale à Marseille. Au lieu de recruter un nouveau buteur, l'OM doit plutôt sécuriser ce titulaire fiable. A Pablo Longoria de travailler le côté financier mais surtout le côté sportif, un dernier aspect auquel tient fortement Alexis Sanchez.