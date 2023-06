OM ‍: Alexis Sanchez prêt à partir de Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'annonce du départ d'Igor Tudor a provoqué un séisme dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Et rien ne dit que cela n'aura pas des effets secondes très indésirable, notamment concernant le chouchou du Vélodrome, Alexis Sanchez.

L’OM va encore vivre un été très chaud, et cela ne sera pas seulement dû au réchauffement climatique. L’annonce du départ d’Igor Tudor n’a peut-être pas été la surprise du siècle pour Pablo Longoria, mais elle ajoute un dossier supplémentaire sur le bureau du président marseillais. D’autant plus que dans la foulée de l’entraîneur croate, certains joueurs pourraient être tentés de changer de club durant le mercato, ou au contraire de rester alors qu’ils souhaitaient partir en raison des méthodes très directes de Tudor. Parmi les joueurs qui appréciaient le coach de l’OM, il y avait évidemment Alexis Sanchez. L’attaquant chilien, qui rappelons le n’a pas encore prolongé avec l’Olympique de Marseille, avait la confiance totale d’Igor Tudor et il le lui rendait bien. Forcément, ce départ de l’entraîneur phocéen l’incite à sérieusement réfléchir, le meilleur buteur marseillais ne voulant pas voir son avenir dépendre du futur technicien recruté par Pablo Longoria. Ce que confirme L’Equipe.

Alexis Sanchez et l'OM, c'est flou

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

A quelques heures du dernier match de la saison pour l’Olympique de Marseille, qui se déplace à Ajaccio, le quotidien sportif indique qu’Alexis Sanchez, auteur de 14 buts cette saison en Ligue 1, a des doutes. « L’avenir d’Alexis Sanchez est toujours en suspens », précise le média sportif. Ces derniers jours, des rumeurs ont commencé à circuler sur un possible départ du Chilien, alors que la semaine passée l'agent du joueur de 34 ans avait été repéré dans la cité phocéenne. Pour l'instant, rien n'a été décidé officiellement. Mais si les supporters de l'OM ont encaissé sans trop rien dire le départ d'Igor Tudor, dont ils n'étaient pas fans, ils pourraient en être autrement si Alexis Sanchez partait un an seulement après avoir signé à Marseille. Car l'ancien joueur de l'Inter a emballé le Vélodrome. Et son départ serait vu comme une sacrée baisse des ambitions au moment où l'OM va devoir arracher son ticket pour la Ligue des champions en plein coeur de l'été. Avec ou sans Alexis Sanchez, ça ne sera pas pareil.