Alexis Sanchez, le gros bug qui tue le mercato de l'OM

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM est proche de la perfection mais le dossier Alexis Sanchez laisse un goût amer alors que l’international chilien semble de moins en moins proche de prolonger à Marseille.

Malgré l’incertitude liée à la qualification en Ligue des Champions en fonction de l’issue des tours préliminaires, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé pour se renforcer durant le mercato estival. Le mois d’août démarre à peine que le club phocéen a déjà recruté Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr et Ndiaye. Un mercato quatre étoiles qui donne le sourire aux supporters olympiens, lesquels sont logiquement confiants pour la saison à venir au vu du bond qualitatif de l’effectif à la disposition de Marcelino.

Seule ombre au tableau : l’épineux dossier Alexis Sanchez. L’international chilien dispose depuis fin mai d’une offre de prolongation de l’OM avec une augmentation salariale de l’ordre de 25 % à la clé. Malgré cette belle offre sportive et financière, le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille en 2022-2023 joue la montre, donnant l’impression d’attendre une offre plus attractive. Plus les jours passent, plus la prolongation d’Alexis Sanchez semble improbable. Un vrai bug du mercato presque parfait de Marseille selon Hugo Guillemet, interrogé à ce sujet sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. « Le départ d’Alexis Sanchez n’est pas anodin car il va y avoir beaucoup de poids sur les épaules d’Iliman Ndiaye, notamment dans la créativité car ce n’est pas Aubameyang et Ismaïla Sarr qui vont faire le jeu » indique le journaliste avant de poursuivre.

Le départ d'Alexis Sanchez, point noir du mercato de l'OM

𝗙𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 @Alexis_Sanchez ! 👏

Élu Olympien de la saison par la #TeamOM, 𝙀𝙡 𝙣𝙞𝙣̃𝙤 𝙢𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 🇨🇱 a reçu son trophée sous l’ovation du public olympien ! 🔥

W/ @pumafootball 🤝#OMSB29 pic.twitter.com/pIt5dO74Ji — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 27, 2023

« Il y a Ounahi et Harit mais vont-ils réussir à prendre le leadership ? Alexis Sanchez était le leader techniquement mais aussi dans les efforts, il était très important même si statistiquement il n’a pas fait une saison à la Lacazette ou Mbappé. Il a été ultra décisif, quand Marseille gagnait 1-0 c’était souvent grâce à lui avec ses buts et ses passes décisives. C’est ma petite réserve du mercato de Marseille » s’interroge Hugo Guillemet, lequel se demande à quel point le départ d’Alexis Sanchez peut pénaliser l’Olympique de Marseille pour la saison à venir malgré le recrutement de joueurs de gros calibre tels que Sarr, Aubameyang ou encore Ndiaye en attaque pour compenser le départ du Chilien. Premiers éléments de réponse ce mercredi soir avec un ultime match de préparation contre le Bayer Leverkusen au Vélodrome, une semaine avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre les Grecs du Panathinaïkos.