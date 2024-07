Alexis Sanchez de retour, l’OM freine d’un coup sec

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le retour d’Alexis Sanchez à l’OM tarde à se concrétiser à tel point que l’on se demande si Pablo Longoria fait de la signature de l’international chilien une priorité lors de ce mercato estival.

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang laisse un vide immense à l’Olympique de Marseille, qui va rapidement devoir recruter un avant-centre pour satisfaire les exigences de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a déjà réalisé un joli coup avec le transfert de Mason Greenwood en provenance de Manchester United, il est désormais nécessaire d’enchaîner avec un numéro neuf. La priorité du club phocéen semble se nommer Eddie Nketiah, le jeune attaquant anglais évoluant à Arsenal mais ces derniers jours, le nom d’Alexis Sanchez est également revenu avec insistance.

L’international chilien a proposé ses services à l’OM à la fin de son contrat avec l’Inter Milan et verrait d’un très bon oeil un retour dans la cité phocéenne, où il a brillé sous les ordres d’Igor Tudor durant la saison 2022-2023. Tous les feux semblaient au vert car le profil d’Alexis Sanchez a été validé en interne, de la présidence à Roberto De Zerbi et pourtant, le dossier est aujourd’hui à l’arrêt. Une raison a été révélée par le journal L’Equipe ce jour et c’est du côté des places extra-communautaires disponibles dans l’effectif de l’OM qu’il faut se tourner pour comprendre les hésitations du club marseillais.

Une seule place extra-communautaire disponible

Mason Greenwood, de nationalité anglaise, va occuper la troisième place d’extra-communautaire au sein de l’effectif de l’OM après Amir Murillo (Panama) et Luis Henrique (Brésil). Cela signifie qu’il ne reste plus qu’une place de joueur extra-communautaire disponible, et cela ne devrait pas changer car Murillo et Luis Henrique entrent dans les plans de Roberto De Zerbi et devraient rester, sauf grosse offre. Marseille étant par ailleurs intéressé par Ezequiel Fernandez (Boca Juniors), la piste Alexis Sanchez pourrait être mise en stand-by plus longtemps que prévue. La question est maintenant de savoir si El Nino Maravilla sera assez patient pour attendre Marseille, ou s’il s’agacera des hésitations du club olympien. Lille et l’Udinese sont également intéressés par le Chilien et sont susceptibles de griller l’OM dans ce dossier. Pablo Longoria va donc rapidement devoir trancher s’il veut rester le seul décideur du cas Alexis Sanchez.