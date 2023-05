L'OM toujours enragé, les supporters lensois trinquent !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM et ses supporters ont décidément la dent dure envers le RC Lens. Cette fois-ci, les Phocéens ne comprennent pas l'indulgence de la Ligue envers les supporters lensois et surtout l'application minime par ces derniers des sanctions vendredi soir contre Reims.

Deux poids, deux mesures entre Lens et l'OM ? En cette fin de saison, chaque détail semble crucial entre les deux clubs dans la course à la deuxième place. Les Marseillais ne veulent rien laisser au hasard et c'est encore plus vrai depuis leur défaite de samedi dernier face aux Lensois. L'arbitrage de M.Turpin et notamment le but refusé à Alexis Sanchez n'est toujours pas passé, en témoigne le communiqué publié par le club olympien dans la semaine. Mais, plus globalement, Marseille se plaint d'une inégalité de traitement avec d'autres formations de Ligue 1 comme le RC Lens. Vendredi soir, un nouvel exemple a été mis en lumière par les supporters phocéens sur les réseaux sociaux.

Tribune fermée : un fossé entre Bollaert et le Vélodrome

Les sanctions contre les supporters pour utilisation de fumigènes ont souvent poussé la Ligue à fermer des tribunes au stade Vélodrome. Cependant, l'OM a fait remarquer que, pour les mêmes faits, Lens n'avait pas subi pareille punition pour le choc contre Marseille. La sanction a été prise pour la réception de Reims vendredi. Au vu des images de la tribune Marek de Bollaert, les Marseillais ont été ulcérés. On était loin d'une fermeture complète de tribune comme le démontrent plusieurs comptes Twitter de supporters marseillais.

Bonjour @LFPfr, pourriez-vous nous éclairer sur les sanctions infligées suite à l'usage d'engins pyrotechniques?



Pourquoi une telle différence dans l'application des huis-clos imposés dans une zone du stade?



• En haut: Une zone fermée au Stade Vélodrome



• En bas: un… pic.twitter.com/0nZLoIYoXP — OhaiMe-Passion.com (@ompassion) May 13, 2023

« Bonjour LFP, pourriez-vous nous éclairer sur les sanctions infligées suite à l'usage d'engins pyrotechniques ? Pourquoi une telle différence dans l'application des huis-clos imposés dans une zone du stade ? En haut : Une zone fermée au Stade Vélodrome. En bas : un huis-clos partiel à Lens. Elle est où la zone fermée ? Ce sont des retardataires pas encore arrivés au stade ça ! », publie OhaiMe-Passion entre autres. Bien que l'OM a montré une mauvaise foi et une parano un peu trop importante, ces clichés révèlent une application des sanctions bien laxiste à Lens. Pas sûr que cela suffise à remettre en cause le classement du RC Lens, mais cela suffira à encore décrédibiliser un peu plus la LFP.