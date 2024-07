Alexis Sanchez chipé à l’OM, un club de Ligue 1 a osé

Dans : OM.

Confronté au probable départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille souhaite le retour d’Alexis Sanchez. Mais rien n’est encore bouclé avec l’attaquant libre de tout contrat, actuellement en réflexion et convoité par le LOSC.

Malgré la nécessite de réduire sa masse salariale, l’Olympique de Marseille a tout fait pour retenir son joueur le mieux rémunéré, en vain. Cette semaine, l’agent de Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé à la direction son souhait d’aller voir ailleurs. Et plus précisément en Arabie Saoudite où une offre alléchante lui a été transmise. Un coup dur pour le club phocéen qui devrait perdre son meilleur buteur de la saison dernière (30 buts toutes compétitions confondues). Mais Pablo Longoria n’est pas du genre à se laisser abattre.

L'OM tente une réconciliation

La mauvaise nouvelle rapidement digérée, le président marseillais a rapidement réactivé la piste menant à Alexis Sanchez (35 ans). Rappelons que l’attaquant chilien avait quitté l’Olympique de Marseille librement l’été dernier, sans parvenir à un accord avec ses supérieurs. Ce désaccord avait provoqué la colère de nombreux supporters étant donné que l’ancien Barcelonais venait de briller sous le maillot olympien, à la fois par ses statistiques (18 buts et 3 passes décisives en 2022-2023) et par sa mentalité très appréciée en interne.

Le Losc veut aussi Alexis Sanchez !



Finalement, les deux parties pourraient se retrouver un an plus tard. Du moins si elles parviennent à trouver un terrain d’entente. Rien n’est figé dans l’esprit d’Alexis Sanchez qui, après une saison décevante et la fin de son contrat à l’Inter Milan, a demandé un temps de réflexion à l’Olympique de Marseille. Comme si l’avant-centre voulait étudier d’autres propositions. A ce sujet, l’insider Fabio Tuccio révèle que le LOSC s’intéresse aussi à l’international chilien. Heureusement pour Pablo Longoria, « El Niño Maravilla » donne sa priorité aux Marseillais. Il ne reste plus qu’à concrétiser cet intérêt réciproque.