Alexis Sanchez à un pas de l'OM, il va craquer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Improbable il y a encore quelques jours, le retour d’Alexis Sanchez à l’OM semble de plus en plus plausible au fil du mercato estival.

Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont d’ores et déjà rejoint l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, mais Pablo Longoria n’a pas terminé ses emplettes dans le secteur offensif. Traumatisé par le manque d’efficacité de l’OM dans certains matchs décisifs et notamment en Ligue des Champions la saison dernière, le président olympien veut offrir du lourd à Marcelino. Iliman Ndiaye est toujours une cible de premier choix de l’état-major marseillais, qui négocie au couteau le transfert de l’international sénégalais avec Sheffield United.

Fenerbahçe and Olympique Marseille remain in contact over Cengiz Ünder deal. OM, open to selling Cengiz but for important proposal. 🟡🔵🇹🇷



🇨🇱 Told rumours of Alexis Sanchez joining Nottingham Forest are wide of mark. No talks ongoing. pic.twitter.com/PDfFDMv1tO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

La potentielle venue de l’attaquant de 23 ans ne signifierait pas que l’OM a renoncé à Alexis Sanchez. Et pour cause, l’objectif de Pablo Longoria et de Javier Ribalta est toujours de convaincre le meilleur buteur marseillais de la saison 2022-2023 de prolonger son contrat. Et la tendance est plus que jamais à ce que le Chilien revienne dans la cité phocéenne. A en croire Le Phocéen, le plan de Pablo Longoria dans ce dossier est en passe de porter ses fruits.

L'OM grand favori dans le dossier Alexis Sanchez

« En gardant leur calme et en ne cédant pas à la surenchère, les dirigeants olympiens sont peut-être en passe de conserver Alexis Sanchez » livre le média, qui explique que Pablo Longoria est en position de force. En effet, le président de l’OM a vite envoyé sa proposition à Alexis Sanchez (fin mai) et depuis, il a pris le parti de ne pas se mettre à genoux devant El Nino Maravilla. Au contraire, l’homme fort de l’Olympique de Marseille a construit un mercato ambitieux avec Lodi, Kondogbia, Sarr et Aubameyang, prouvant à Alexis Sanchez que l’OM pouvait se passer de lui mais aussi que l’effectif la saison prochaine serait bien plus compétitif que celui de l’an passé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Des signaux reçus cinq sur cinq par l’international chilien, conscient que le projet marseillais commence à prendre une belle tournure. « Bien que l'international chilien n'ait pas encore répondu, le board marseillais serait confiant vis-à-vis du fait qu'El Nino Maravilla revienne du côté de la Commanderie » indique ainsi le média marseillais. Il y a de quoi être confiant car en parallèle, Alexis Sanchez ne semble pas emballé par les autres propositions dont il a fait l’objet. La Turquie, le Brésil et l’Arabie Saoudite ne le tentent pas plus que cela. Ces dernières heures, une rumeur l’envoyait en Premier League du côté de Nottingham Forrest… mais l’information est totalement infondée et a fermement été démentie par Fabrizio Romano. Autant dire que l’OM a toujours toutes ses chances dans le dossier Alexis Sanchez. Et semble plus que jamais tenir la corde pour accueillir de nouveau l’ancienne star du Barça.