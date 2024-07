Accord Pau Lopez-Côme, l'OM attend un gardien de but

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après trois saisons à l'Olympique de Marseille, Pau Lopez va quitter le club phocéen et repartir en Serie A. Un accord a déjà été trouvé.

Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2026, Pau Lopez n'aura probablement pas l'occasion de jouer sous les ordres de Roberto de Zerbi. Agé de 29 ans, le gardien de but espagnol devrait rejoindre sans trop tarder le club de Côme, promu cette saison en Serie A. Ce samedi, le Corriere dello Sport annonce qu'un accord complet a été trouvé en Paul Lopez et le club italien entraîné par Cesc Fabregas, l'entraîneur de la formation lombarde, lequel avait déjà des relations de longue date avec son compatriote. Il est vrai que la présence de Fabregas sur le banc de Côme est un sacré coup de pouce dans ce mercato, plusieurs joueurs voulant évoluer dans son équipe, qui a régalé en Serie B, le nom de Raphaël Varane étant évoqué ces derniers jours. Pour en revenir au gardien de but de l'Olympique de Marseille, son départ n'est évidemment pas une surprise puisque deux portiers sont déjà en course pour le succéder.

Pau Lopez a un accord avec Côme

Une fois que l'OM et Côme se seront entendus, on parle d'un prêt avec option d'achat plus que d'un transfert pur et dur, Pablo Longoria devra faire signer le remplaçant de Paul Lopez. Et à priori il s'agira cette fois d'un gardien de but français. Tandis que Brice Samba n'a même pas masqué cette semaine son intérêt pour revenir à l'Olympique de Marseille quelques saisons après avoir été poussé dehors, Illan Meslier, le gardien de but français de Leeds est également souvent cité, et pourrait bénéficier d'un atout supplémentaire par rapport à Samba, c'est que Roberto de Zerbi apprécie le profil du portier de 24 ans qui a encore deux ans de contrat avec Leeds. Maintenant que Pau Lopez est parti ou presque, Pablo Longoria peut se mettre en action et rapidement faire signer le successeur de l'Espagnol.