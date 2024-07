Accord OM-Sildillia, Longoria frappe encore très fort ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’OM a semble-t-il trouvé le remplaçant de Jonathan Clauss. Le club phocéen suit la piste de Kiliann Sildillia, latéral droit actuellement présent avec l’Equipe de France Olympique. Un accord contractuel a déjà été trouvé.

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts en ce mercato estival. La direction phocéenne est consciente que la saison dernière n’a pas été à la hauteur des ambitions du club. Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent d’arrache-pied pour améliorer l’équipe qui ne disputera pas de Coupe d’Europe ces prochains mois. Ainsi, l’OM a fait un tri et a qualifié plusieurs joueurs d’indésirables, et c’est notamment le cas de Jonathan Clauss, le latéral droit qui a été vendu à l’OGC Nice contre 5 millions d’euros bonus inclus après deux saisons passées sur la Canebière. Une fin d’histoire inéluctable tant la direction lui a souvent reproché son attitude récemment. D’ailleurs, Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, ne comptait pas non plus sur l’ancien lensois. Pour le remplacer, l’OM vise Kiliann Sildillia, le joueur français évoluant à Fribourg en Bundesliga.

L’OM s’est déjà mis d’accord avec Sildillia

Kiliann Sildillia 🇫🇷, pisté par l’OM, a ouvert le score pour l’équipe de France Olympique ce soir face à la Guinée ! 🇬🇳 pic.twitter.com/PqZN4bVrSc — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) July 27, 2024

L’Olympique de Marseille souhaite boucler le transfert le plus rapidement possible d’autant que le joueur est actuellement présent avec l'Équipe de France Olympique entraînée par Thierry Henry. Kiliann Sildillia, âgé de 22 ans, s’est distingué ces dernières heures en offrant la victoire à son équipe de la tête contre la Guinée (1-0) au Stade de Nice, permettant aux Bleus de boucler un deuxième succès en autant de rencontres. Selon les informations relayées par Le Parisien, l’OM est sur la piste du joueur formé au FC Metz, et celui-ci souhaite d’ailleurs rejoindre la Canebière. La source rapporte ainsi qu’un accord contractuel a été trouvé entre l’OM et Sildillia. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d‘entente avec la formation allemande, mais il faudra se montrer convaincant pour satisfaire l’exigence d’un club chez qui Sildillia a encore deux ans de contrat. L’OM tient le bon bout dans ce dossier et confirme que même sans Coupe d’Europe, le club phocéen peut encore avoir de l’ambition.