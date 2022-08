Accord Inter-Alexis Sanchez, l'OM a gagné !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les choses s'accélèrent dans le dossier Alexis Sanchez et l'attaquant chilien va rejoindre l'Olympique de Marseille cette semaine. L'accord de rupture a été trouvé avec l'Inter.

Pablo Longoria l’avait reconnu dimanche, en marge de la victoire de l’OM contre Reims, la venue d’Alexis Sanchez était possible, mais le président marseillais avait refusé d’aller plus loin dans ce dossier, rappelant que la star chilienne était toujours sous contrat avec l’Inter Milan. Mais ces dernières heures ont été décisives, puisque les médias italiens, et notamment Fabrizio Romano, annoncent que les Nerazzurri et le joueur de 33 ans ont paraphé un accord pour la fin du contrat d’Alexis Sanchez un an avant la date prévue. Pour cela, les dirigeants de l’Inter ont accepté de payer une grosse partie du salaire que le joueur aux 146 sélections avec le Chili aurait touché s’il était resté. Même si cela n’a pas été officialisé, on évoque une indemnité proche de 4 millions d’euros touchée par celui qui s’apprête à découvrir la Ligue 1.

Alexis Sanchez a enfin résilié avec l'Inter

Car plus personne n’en doute, Alexis Sanchez s’apprête à rejoindre l’Olympique de Marseille où son agent a déjà négocié un contrat de deux ans. Le buteur avait réclamé à ses représentants qu’ils lui trouve un club disputant la Ligue des champions et c’est pour cela qu’ils ont rapidement accepté de négocie avec Pablo Longoria. Selon la presse italienne, Alexis Sanchez va s’engager jusqu’en 2024 avec l’OM où il devrait gagner près de 3 millions d’euros par saison. « Il va voyager vers Marseille cette semaine pour signer rapidement un contrat de deux ans », a précisé Fabrizio Romano.