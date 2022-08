OM : Alexis Sanchez arrive à Marseille, alerte générale !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La signature d’Alexis Sanchez à l’OM est imminente, l’international chilien ayant bien trouvé un accord avec le club phocéen.

Flamboyant lors de la première journée de Ligue 1 contre Reims au Vélodrome (4-1), l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir un renfort de poids au mercato. Et pour cause, à moins d’un improbable retournement de situation, le vice-champion de France en titre va recruter Alexis Sanchez. En discussions avec l’OM depuis plusieurs semaines, l’international chilien de 33 ans a bel et bien trouvé un accord avec Pablo Longoria sur les bases d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024. Une information confirmée cette nuit par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, qui explique que la venue d’Alexis Sanchez à Marseille doit se concrétiser cette semaine. Ce lundi, l’ex-attaquant du FC Barcelone doit résilier son contrat avec l’Inter Milan, lequel court jusqu’en 2023.

Alexis Sanchez à l'OM, signature imminente

Olympique Marseille are set to sign Alexis Sánchez, here we go soon! It will be completed next week, right after the official termination of the contract with Inter already agreed days ago. 🚨🔵🇨🇱 #OM



Been told Sánchez will sign with OM until June 2024. pic.twitter.com/vFiDPJfeD5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

Un renfort de taille pour Igor Tudor, qui ne va plus savoir quoi faire de tous les attaquants à sa disposition si cela continue. Et pour cause, l’entraîneur de l’OM a envoyé Bamba Dieng en tribunes pour le match contre Reims dimanche soir tandis que le capitaine habituel Dimitri Payet était sur le banc au profit d’un trio offensif composé d’Arek Milik, de Cengiz Ünder et de l’intouchable Gerson. Idéalement, l’Olympique de Marseille aimerait vendre un voire deux attaquants afin d’éviter l’embouteillage. Pablo Longoria aimerait vendre Bamba Dieng contre 15 à 20 millions d’euros mais pour l’heure, l’international sénégalais n’est pas enclin à partir. Le président olympien, justement, a confirmé dimanche soir en marge du match entre l’OM et Reims les négociations en cours pour Alexis Sanchez. Une preuve que l’issue du dossier devrait être favorable, et imminente.

Sanchez « matche » avec l’OM selon Longoria

Alexis Sanchez prévoit effectivement de résilier son contrat avec l'Inter ce lundi. Sa date d'arrivée et sa visite médicale ne sont pas encore calées mais il est bel et bien attendu à Marseille "la semaine prochaine" !! Plus de détails sur #RMC #OM — Florent Germain (@flogermain) August 7, 2022

« Dire qu'il va jouer à l'OM, non. Dire que c'est un joueur avec qui on a des conversations, oui. C'est un profil qui matche complètement avec ce qu'on veut mettre en place » a expliqué le président de l’Olympique de Marseille au micro du diffuseur Prime Video, avant de conclure. « Cela dépend de l’Inter Milan, qui est dans une situation particulière. Il faut toujours respecter les clubs » a lancé Pablo Longoria. Les supporters olympiens commencent néanmoins à connaître leur président : lorsque celui-ci s’exprime publiquement sur un joueur comme il vient de le faire avec Alexis Sanchez, c’est que le dossier est extrêmement avancé. La preuve avec Jordan Veretout, que Pablo Longoria a publiquement défendu en conférence de presse mercredi… avant sa signature à l’OM deux jours plus tard. Reste maintenant à voir comment Igor Tudor compte utiliser Alexis Sanchez en Provence : à la pointe de son attaque ou en soutien de Milik, à la place de Cengiz Ünder ou de Gerson.