Par Guillaume Conte

Le stade Vélodrome boudé par la FFF pour la finale de la Coupe de France. C'est totalement faux selon la Mairie de Marseille, qui sort l'argument massue.

La Fédération Française de Football cherche un stade pour la finale de la Coupe de France, qui aura lieu le 25 mai prochain. Le fait que le Stade de France soit conservé pour les Jeux Olympiques délocalisera de force ce rendez-vous festif du football français. Mais cette semaine, les informations du Parisien sur les premiers choix pour la tenue de cette finale ont beaucoup fait parler, notamment parce que le stade de Bordeaux, oublié au départ, était finalement considéré. Mais surtout parce que le Stade Vélodrome était quasiment écarté pour des raisons de sécurité, l’instance fédérale ne voulant pas d’incidents majeurs et devoir surveiller des milliers de supporters de l’OL ou du PSG à Marseille en cas de présence de l’un de ces deux clubs en finale au sein du stade de l'OM.

Bruce Springsteen à guichets fermés depuis novembre

Ce ne sera pas du tout un problème puisque la ville de Marseille a tenu à faire savoir qu’elle n’avait pas été candidate à l’organisation de la finale de la Coupe de France. Et l’excuse donnée est assez solide, puisque de longue date, un concert de Bruce Springsteen doit avoir lieu le même jour dans le Stade Vélodrome. Le « boss » du rock affiche complet depuis le mois de novembre et l’ouverture de la billetterie, ce qui rend donc la candidature marseillaise impossible, souligne La Provence qui s’est vu confirmer cette information par la Mairie.

En revanche, les politiciens locaux ont laissé entendre que Marseille pourrait bien être candidate dans les prochaines années à l’organisation d’une finale européenne. « La seule chose qui soit dans les tuyaux serait une éventuelle candidature pour accueillir la finale d’une coupe d’Europe de foot, à court terme. Mais il s’agit à ce stade de simples discussions », a livré Sébastien Jibrayel, adjoint aux Sports de la Mairie de Marseille, et pour qui le Vélodrome ferait un bel écrin pour une finale de Coupe d’Europe dans les prochaines années. Le Stade de France et le Groupama Stadium ont eu cette opportunité récemment, et l’enceinte provençale réfléchit donc à avoir aussi cette part de prestige dans les années à venir.