A l'OM jusqu'en 2027, cet attaquant de 17 ans accepte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a beau empiler les signatures, certains supporters s'agacent de voir que les meilleurs espoirs de l'OM partent souvent vite et loin du club phocéen. Mais ce ne sera pas le cas avec Enzo Sternal.

Le centre de formation de l'Olympique de Marseille a souvent été pointé du doigt, non pas parce qu'il ne sortait pas de bons joueurs, mais juste parce que ces joueurs ne continuaient pas leur carrière sous le maillot de l'OM. Mais cette année, les choses ont changé, et la victoire marseillaise en Coupe Gambardella a donné le ton. En quête de conserver ses meilleurs jeunes, Pablo Longoria s'est penché sur les dossiers en suspens et La Provence annonce que l'un des jeunes joueurs phocéens, Enzo Sternal, devrait être prolongé de deux saisons supplémentaires, alors que le contrat de l'attaquant de 17 ans s'achevait initialement dans un an. Les négociations ne sont pas encore totalement finalisées, mais le quotidien provençal estime que les positions des deux camps sont proches et que rien n'est en mesure de s'opposer à cette prolongation jusqu'en 2027.

De Zerbi a dit banco sur ce jeune joueur

Le message d'amour est passé pour Enzo Sternal. Affaire à suivre et on ne lâche pas le #SternalEstOlympien. 🫶 pic.twitter.com/9E2ejHCAuI — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 29, 2024

Nos confrères précisent, et là aussi, c'est une nouveauté du côté de l'OM, que Roberto De Zerbi a été questionné par les dirigeants marseillais concernant la signature pour deux ans de plus d'Enzo Sternal et que le nouvel entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a donné son feu vert. Roberto De Zerbi pourrait donc appeler Enzo Sternal dans son groupe s'il en ressent le besoin, ce qui explique probablement le désir de l'attaquant détecté à l'AS Nancy-Lorraine de continuer sa jeune carrière sous la tunique phocéenne. Un choix unanimement salué par les supporters de l'OM qui espère désormais que leur club préféré accordera une place plus grande aux jeunes formés à Marseille.