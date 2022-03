90 millions pour l'OM, 200 millions pour le PSG, Marseille s'étonne

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Grâce à la création d'une filiale commerciale dont elle va céder 13% du capital à un fonds d'investissement, la LFP va redistribuer des millions d'euros aux clubs de Ligue 1. Tandis que le PSG empochera 200 millions, l'OM touchera 90 millions et Marseille s'étonne.

On ne prête qu’aux riches, et le principe de l’accord signé entre la Ligue de Football Professionnel et CVC va dans ce sens, puisque ce sont les plus gros clubs de notre championnat qui prendront la plus grosse part du gâteau. Et on connaît même la répartition entre les équipes, puisque le Paris Saint-Germain aura un chèque de 200 millions d’euros, contre 90 millions d’euros pour l’OM et l’OL, 80 millions d’euros pour Lille, Rennes, Monaco et Nice, tandis que les autres formations se verront remettre 33 millions d’euros. Même si l’on sait que CVC avait fait de la présence du PSG dans ce deal une condition sine qua non à un accord, du côté de Marseille, on s’étonne d’une telle différence en faveur du club de la capitale, dont la puissance financière est déjà colossale. Mais l’investisseur n’est pas du genre à dépenser autant d’argent sans avoir étudié chacun des aspects de ce contrat à 1,5 milliard d’euros et tout s’explique comme l'a précisé Vincent Chaudel, spécialiste du sport business, sur le site du Phocéen.

L'OM doit peser plus lourd sur les réseaux sociaux

💰Le deal CVC est fait pour la Ligue 1:



🥇PSG: 200m€

🥈OM & OL: 90€

🥉Nice, Lille, Rennes, Monaco: 80m€

💸Autres: 33m€



💡100m€ en fonds de réserve + 100m€ frais de fonctionnement

💡💡 170m€ pr rembourser PGE



Source: L'Équipe 🗞️



Un deal qui semble favorable aux clubs! — CM Football (@CMFootball_) March 24, 2022

Pour le responsable de l’Observatoire Sport Business, CVC a tenu compte du poids mondial des clubs et pas uniquement de l’impact franco-français. « Il fallait trouver le bon équilibre entre la "valeur" de chaque club et l'équité à maintenir en Ligue 1. Je prends comme indicateur la communauté des clubs sur les réseaux sociaux. Le total pour la Ligue 1 est de 175 millions de fans dans le monde, tous réseaux confondus. Le PSG représente 70 %. Si on voulait être en miroir du poids de chaque club, Paris aurait eu bien plus que ses 200 millions. On reconnaît donc au PSG son statut de locomotive économique. L'OM est à 12 millions de fans. Soit près de 7 à 8 % : cela correspond à ces 90 millions d'euros. Cela détermine une zone d'influence de la marque du club. Quand l'OM discute avec Puma un contrat à 14 millions d'euros par an, l'OM à 12 millions de fans. Quand le PSG discute avec Nike pour 80, le PSG a 80 millions de fans. Ce n'est pas une règle automatique, mais cela détermine l'aura d'un club aujourd'hui. L'OM devrait être à 30 ou 40 millions de fans », explique Vincent Chaudel, histoire de montrer là où Pablo Longoria doit travailler pour faire franchir un palier à l’Olympique de Marseille.