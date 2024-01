8ME, l'OM accompagne ce joueur à l'aéroport

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Revenu du côté de l’Olympique de Marseille pendant ce mercato hivernal, Luis Henrique pourrait mieux repartir, vu que Pablo Longoria espère le vendre à un bon prix avant la fin du mois de janvier.

Prêté à Botafogo lors des deux dernières saisons, Luis Henrique est revenu à Marseille en janvier, son club brésilien n’ayant pas voulu lever l’option d'achat inscrite dans son prêt. De retour à l’entraînement du côté de la Commanderie depuis la reprise, l’attaquant de 22 ans a même reporté le maillot de l’OM en entrant en jeu face à Thionville lors de la victoire de Marseille en 32es de finale de la Coupe de France le 7 janvier dernier (1-0). Une rencontre qui pourrait être sa dernière avec les Phocéens ? C’est possible, sachant que le Brésilien a clairement été placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria.

Luis Henrique, le 2e gros départ après Lodi

➡️ L'OM veut accélérer la vente de Luis Henrique.



➡️ Après avoir refusé une offre de 4.5M + 2M bonus comme indiqué Vendredi, le club souhaite desormais une offre aux alentours des 8M bonus inclus.



➡️ 3-4 clubs 🇧🇷 sont intéressés #TeamOM #MercatOM #OM https://t.co/nOc3lnusT8 pic.twitter.com/0yO8rJDOgk — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 14, 2024

D’après les informations de La Tribune Olympienne, Marseille « veut accélérer la vente de Luis Henrique ». La semaine passée, le président olympien avait refusé une offre de 4,5 millions d’euros plus de 2 ME de bonus pour celui que l’OM avait acheté contre un chèque de 8 ME en 2020. Une somme que Longoria souhaite récupérer, sachant que l’OM réclame 8 ME bonus inclus pour lâcher son Auriverde. Si aucune rumeur n’a circulé, trois ou quatre clubs sont intéressés pour recruter Luis Henrique. Avec notamment des touches probables dans son pays au Brésil, où il a laissé quelques bons souvenirs avec Botafogo ou avec Três Passos, Luis Henrique a donc une grande chance de quitter le Vélodrome au cours des prochains jours. Longoria l’espère en tout cas de tout coeur, surtout que le Brésilien pourrait rapporter de l’argent un peu inattendu, qui pourrait être bien utile ensuite pour renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso. Une deuxième grosse vente après celle de Renan Lodi vers Al-Hilal en Arabie Saoudite.