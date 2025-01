40 millions pour Todibo, le coup de folie de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir fait signer Luiz Felipe, l’OM ne dirait pas non à un second renfort en défense centrale. Le club olympien suit notamment Jean-Clair Todibo, prêté par Nice à West Ham. Mais ce dossier s’annonce très complexe.

Le mercato hivernal est pour l’instant assez calme à l’Olympique de Marseille, qui n’a enregistré qu’une seule signature depuis le début du mois de janvier. Libre après 18 mois passés en Arabie Saoudite, le défenseur central Luiz Felipe a rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi. Un renfort que le coach italien va bientôt pouvoir utiliser puisque l’ex-joueur de la Lazio avait un léger retard à rattraper au niveau physique. L’international italien va apporter son expérience à la défense olympienne, mais il pourrait bientôt être rejoint par un nouveau joueur dans ce secteur de jeu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Clair Todibo (@jctodibo)

En effet, en cas de départ de Brassier ou de Meïté d’ici le 3 février, l’Olympique de Marseille prévoit de recruter un défenseur de plus. Dans cette optique, un gros nom plait énormément à Medhi Benatia et à Pablo Longoria. Selon les informations du New York Times par le biais de The Athletic, l’état-major de l’OM est très attentif à la situation de Jean-Clair Todibo. Prêté par Nice à West Ham avec une obligation d’achat estimée à 40 millions d’euros, l’international français de 25 ans a vécu une première partie de saison délicate Outre-Manche. Freiné par des blessures, celui qui a porté les couleurs du Barça ne totalise que 865 minutes en Premier League depuis le début de la saison.

L'OM a sondé Jean-Clair Todibo

Remplaçant la plupart du temps, le natif de Cayenne n’est pas dans la forme de sa vie, ce dont souhaite profiter l’OM selon le média. Malgré les débuts compliqués de Jean-Clair Todibo, actuellement blessé au mollet et indisponible pour environ cinq semaines, West Ham n’entend pas se séparer de son défenseur central et les chances de Marseille sont donc très faibles dans ce dossier. Le club londonien est toujours persuadé d’avoir fait une belle opération l’été dernier en le récupérant pour 40 millions d’euros et n’entend pas s’en débarrasser aussi vite. Le joueur est de son côté déterminé à s’imposer en Premier League, et estime avoir les qualités pour le faire une fois que ses blessures le laisseront tranquille. L’OM reste à l’affût notamment dans l’optique de l’été prochain mais pour cet hiver, cette piste ambitieuse a peu de chances d’aboutir. Même si avec les coups de folie de Pablo Longoria ce ne serait pas la première fois que l'inattendu se produit.