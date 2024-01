22ME pour Lodi, l'Arabie Saoudite et l'OM disent banco ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est une superbe opération financière que l'Arabie Saoudite s'apprête à faire faire à l'OM. Le club d'Al-Hilal a revu son offre à la hausse afin de recruter Renan Lodi.

Le 14 juillet 2023, l'Olympique de Marseille officialisait la signature de Renan Lodi jusqu'en juin 2028. Pour recruter le défenseur international brésilien de 25 ans, Pablo Longoria signait un chèque de 13 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. De plus, l'OM avait prévu une clause permettant au club espagnol de prendre 30% d'un futur transfert. Ce samedi, aussi bien du côté de la Commanderie que du côté de Madrid, on doit se frotter les mains. En effet, même s'il n'a globalement pas convaincu du côté de l'Olympique de Marseille, Renan Lodi a visiblement emballé les dirigeants du club d'Al-Hilal, où est censé évoluer Neymar depuis que ce dernier a quitté le Paris Sai-Germain. Au point que ces derniers ont transmis ces dernières heures une offre qui devrait permettre de sceller le transfert.

Lodi, l'affaire du siècle pour l'OM

Renan Lodi se dirige vers la sortie. L'offre d'Al Hilal est bien arrivée sur le bureau des dirigeants de l'OM et peut au-delà de 22 millions d'euros. #MercatOM https://t.co/OEkwTeBej7 — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 13, 2024

Marc Mechenoua, journaliste pour Aujourd'hui en France, révèle que Renan Lodi va bien prochainement quitter l'Olympique de Marseille et pour un prix qui dépasse les 20 millions d'euros annoncés ces dernières 48 heures. « Renan Lodi se dirige vers la sortie. L'offre d'Al Hilal est bien arrivée sur le bureau des dirigeants de l'OM et peut au-delà de 22 millions d'euros », précise le journaliste. Une somme relativement énorme pour le défenseur dont les performances n'ont pas été aussi inouïes que cela alors que son prix est presque doublé en seulement sept mois. Si la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite n'est pas officielle, celle de Renan Lodi à un club de Saudi Pro League va probablement faire le bonheur des supporters marseillais, et cette fois pas besoin d'attendre le 30 juin ou la saint-Glinglin. Il sera ensuite temps pour Pablo Longoria de réinvestir une partie de cette somme dans un ou plus joueurs supplémentaires d'ici la fin du mercato d'hiver.