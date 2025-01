15 jours pour acheter et vendre le même joueur, l'OM relève le défi

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

À cause de six premiers mois plus que délicats, Lilian Brassier est poussé dehors par la direction de l’Olympique de Marseille. À trois clubs déjà intéressés par son profil s’ajoute une écurie italienne.

La situation de Lilian Brassier à l’Olympique de Marseille est particulièrement précaire. Prêté avec option d’achat par le Stade Brestois, le défenseur central français ne passe pas du tout une belle aventure sur la Canebière. Depuis son arrivée dans la cité phocéenne, le natif d’Argenteuil a disputé 10 matchs de championnat pour 629 minutes jouées. Soit un peu plus d’une heure par participation. Tout ce temps de jeu glané ne lui permet plus, aujourd’hui, de faire partie des plans de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a d’ailleurs pris une décision radicale : Brassier n’a joué qu’une seule petite minute toutes compétitions confondues depuis le 8 novembre dernier et un énième match raté (face à Auxerre). Vivement poussé dehors pour alléger les finances et rééquilibrer la balance après l’arrivée de Luiz Felipe, le défenseur olympien a plusieurs portes de sortie qui s’ouvrent devant lui.

Lilian Brassier a 4 clubs à son chevet

Selon les informations recoupées de La Provence et de TuttoMercatoWeb, quatre clubs ont fait part de leur intérêt pour recruter Lilian Brassier. Le quotidien régional français donne les noms du Stade Rennais, de Stuttgart et de Villarreal, tandis que le média italien ajoute celui de Bologne, lequel cherche à trouver un potentiel remplaçant à Martin Erlic.

L’Olympique de Marseille sait toutefois qu’il ne sera pas forcément chose aisée de le revendre. Arrivé sous la forme d’un prêt, Lilian Brassier va d’abord devoir être définitivement transféré à l’OM pour pouvoir repartir dans la foulée. Si l’option d’achat est estimée à 12 millions d’euros selon L’Equipe, la direction phocéenne va certainement tenter de la renégocier avec Brest pour éviter une moins-value sur un joueur qui a largement déçu lors de la première moitié de la saison.