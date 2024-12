L'OM et le PSG se liguent contre François Letexier

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La blessure spectaculaire de Gianluigi Donnarumma lors du Monaco-PSG de ce mercredi soir n'a pas provoqué de carton rouge. Elle a provoqué de nombreuses réactions en revanche.

Qui dit match de Ligue 1, dit polémique même quand ce n’est pas le week-end. Le PSG s’est imposé 4-2 à Monaco dans un match enjoué, qui a été palpitant à suivre. Il y a toutefois eu un évènement qui risque de faire parler avec la sérieuse blessure au visage de Gianluigi Donnarumma lors de son face à face avec Wilfried Singo. Le défenseur de l’AS Monaco a non seulement raté son piqué, mais il a ensuite vu son pied retomber en plein visage du gardien italien. Résultat, une blessure importante pour ce dernier, qui a du sortir du terrain et se faire remplacer. Les images sont spectaculaires, mais malgré cela, ni François Letexier ni les arbitres à la VAR n’ont jugé utile de revenir dessus. Les officiels ont jugé avant tout la position naturelle du pied de l’Ivoirien, et le fait qu’à vitesse réelle, il lui était impossible d’empêcher son pied de retomber, malheureusement au mauvais endroit.

Pas de de carton. pic.twitter.com/H3p1rx3VgV — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 18, 2024

D’un avis quasiment général, le carton rouge aurait du être brandi. « Il faut protéger les joueurs. Dans une situation comme ça, qu’il n’y ait même pas rouge, c’est fort », a déploré Marquinhos après la rencontre. « Si l'intégrité physique n'est pas mise en danger sur cette action, à quel moment elle l'est ?! », a enchainé le consultant de l’After Walid Acherchour, déplorant que, malgré les demandes du diffuseur, l’arbitre n’est pas venu s’expliquer sur cette décision.

La jurisprudence Harit fait parler

Même du côté de l’OM, les supporters n’ont pas compris comment Wilfried Singo avait été autorisé à continuer le match malgré son pied dans la figure de Donnarumma. Et de faire la comparaison avec le carton rouge récolté par Amine Harit pour un pied haut dans le ventre de Marquinhos lors du récent OM-PSG. « Si c'est Amine Harit ça va direct à Guantánamo », « Letexier qui donne un carton rouge à Harit parce que Marquinhos avait une petite trace sur le torse. Mais là Donnarumma complètement dévisagé il donne même pas un jaune ? Clownesque cet arbitre », « C’est le même arbitre qui nous a expliqué pendant 160ans sur Amazon que Harit méritait rouge parce qui a vu la trace de son crampon sur le torse de Marquinhos ? Mais la il lui faut quoi? Qu’il lui décapite la tête ? », ont dénoncé les supporters de l’OM pour qui il y a clairement deux poids deux mesures dans le championnat de France. Ou du moins un manque d’homogénéité dans les décisions prises.