Vendre les meilleurs et retrouver l’Europe, Lens a un projet fou

Par Eric Bethsy

Sous la pression de son propriétaire Joseph Oughourlian, le Racing Club de Lens doit vendre cet hiver. Le directeur général Pierre Dréossi a confirmé la tendance en conférence de presse, tout en soulignant de grandes ambitions sportives pas forcément compatibles avec l’état des finances.

Comme beaucoup d’autres écuries de Ligue 1, le Racing Club de Lens a connu de meilleures périodes sur le plan financier. La baisse des droits TV a également un impact chez les Sang et Or qui espéraient déjà compenser les pertes cet été. Rappelons que le club artésien pensait transférer Kevin Danso, jusqu’à l’annulation de la Roma suite à un problème à la visite médicale. Quelques mois plus tard, l’international autrichien reste considéré comme une potentielle recette en interne.

Lens se prépare à l'idée de vendre Abdukodir Khusanov ou Kevin Danso lors du mercato hivernal



➡️ https://t.co/jawNCClT2e pic.twitter.com/pxBdVn98WA — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2024

Les Lensois espèrent récolter 44 millions d’euros pendant le mercato hivernal, notamment grâce à la vente de son cadre ou de l’autre défenseur central Abdukodir Khusanov. Autant dire que l’équipe entraînée par Will Still s’affaiblirait. Et pourtant, le directeur général Pierre Dréossi croit à une amélioration de l’effectif cet hiver. « C'est la continuité de ce que nous avons commencé à faire cet été et de ce qu'on aurait pu faire ou dû faire, comme diront certains, a rappelé le dirigeant lensois. Car des ventes n'ont pas été faites pour des raisons médicales. J'espère qu'on pourra les faire cet hiver. »

De la place pour les jeunes

« C'est notre volonté depuis le début. On veut continuer à réduire encore notre effectif qui est trop important mais en gardant un groupe ambitieux, a annoncé Pierre Dréossi. On essayera même de l'améliorer sur la deuxième partie de saison. Il a été collectivement meilleur, on espère individuellement le faire progresser en restant dans notre projet. On essayera d'intégrer des jeunes du centre. Notre stratégie est claire : installer Lens à une place européenne. » Vendre des joueurs importants et augmenter le niveau de l'équipe, c'est bien le projet présenté.