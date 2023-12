Varane à Lens, le rêve des Sang et Or s'écroule

Dans : Lens.

Par Adrien Barbet

En difficulté à Manchester United, Raphaël Varane pourrait quitter le club anglais cet hiver. Plusieurs prétendants se bousculent dont le RC Lens, son ancien club.

Le dossier Raphaël Varane sera très probablement l'un des plus chauds de cet hiver. Le défenseur central vit des heures compliquées en Premier League. Si la saison passée, son niveau a été unanimement félicité par les supporters des Red Devils, l'exercice 2023/2024 est beaucoup plus délicat. Le champion du monde cherche à rebondir, alors que l'Arabie saoudite est prête à lui offrir un pont d'or. Le Bayern Munich est également sur ses tablettes, tout comme le RC Lens, le club formateur de Varane. Les Sang et Or rêvent d'un retour à Bollaert de celui qui n'a disputé qu'une seule saison dans le Nord, avant de remporter les plus beaux trophées possibles avec le Real Madrid et l'équipe de France. Pour Régis Testelin, un retour de l'ancien roc du Real Madrid à Lens est clairement impensable.

Un retour à Lens ? Financièrement c'est impossible

"Varane à Lens c'est impossible"



L'avis de Régis Testelin sur l'avenir de Varane !#EDG pic.twitter.com/dK82maQOh3 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) December 27, 2023

« C'est impossible, financièrement. Il n'y a pas un joueur de 30 ans qui décide de baisser son salaire dans ce milieu. Il ne viendra jamais à Lens. Je le trouve catastrophique cette saison avec Manchester United. Il a 30 ans et il est usé » a expliqué l'expérimenté journaliste dans l'émission l'Équipe de Greg, qui estime par ailleurs que le salaire de Raphaël Varane est beaucoup trop important pour être pris en charge par les Lensois. Surtout que le joueur possède des offres plus intéressantes. Avec un challenge sportif gratifiant au Bayern Munich et une offre financière démentielle pour jouer en Arabie saoudite. Lens ne peut jouer que sur le côté émotionnel, mais compte tenu de la forme de latitude qui entoure Varane, un retour au sein de son club formateur est donc complètement utopique.