RCL ‍: Une qualif à l’arrache, Daniel Riolo titille Lens

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Au terme d’un match peu maîtrisé, Lens a arraché sa qualification pour l’Europa League en venant à bout du FC Séville mardi soir à Bollaert (2-1).

Il fallait au minimum un match nul à Lens pour rester troisième et arracher une qualification en 16es de finale d’Europa League, c’est chose faite. Mais que ce fut difficile pour les hommes de Franck Haise, qui n’ont pas maîtrisé grand-chose mardi soir, notamment en première mi-temps. Les trente premières minutes ont été très difficiles pour les coéquipiers de Brice Samba, qui ont finalement ouvert le score après le repos avant de se faire peur avec l’égalisation de Sergio Ramos à dix minutes de la fin. Le dernier quart d’heure a été long mais la délivrance est finalement venue du pied gauche d’Angelo Fulgini avec une victoire à l’arrache des Sang et Or. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo était satisfait de la qualification de Lens pour l’Europa League. Mais le journaliste n’a pas manqué de souligner le contenu très laborieux de cette rencontre face aux Sévillans.

Lens : Franck Haise et Beinsports, il y a eu des étincelles https://t.co/3dBs06zqIx — Foot01.com (@Foot01_com) December 13, 2023

« Je trouve qu’ils ont mal fait le métier. Quand tu as un match couperet et que tu as la qualif au bout, tu ne retiens que la qualif. Je pense que les Lensois font la fête et qu’ils sont très heureux. Maintenant, la suite, c’est dans deux mois, tu as le temps d’y penser, d’effacer tout ce qu’il n’y a pas eu de bien dans ce match, à tête reposée. La qualif, évidemment que tu la prends. Tu es dans un groupe où Séville est une équipe qui a plus d’expérience, qui est plus grande que toi. Ce soir, tu la bats même si tu as fait un match à l’envers. Ils ont démarré le match, c’était au-delà de la trouille. Il se qualifient en Ligue Europa, une compétition plus dimensionnée pour eux. Aller en Ligue Europa en finissant troisième après avoir goûté la Ligue des champions, ça te permet peut-être de grandir un peu plus vite, ça t’apporte une expérience supplémentaire et que ça te forme » a souligné Daniel Riolo, assez déçu par le contenu du match mais qui retiendra surtout la qualification de Lens pour les 16es de finale de l’Europa League, face à un deuxième de poule de C3. L’aventure européenne continuera en 2024 pour les Lensois et c’est bien l’essentiel.