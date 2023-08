RCL ‍: Humilié par Lens, André Onana assume à 100 %

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Samedi après-midi, André Onana a encaissé le but le plus dingue des matchs amicaux, un lob de 50 mètres de Florian Sotoca lors du match entre Manchester United et le RC Lens à Old Trafford (3-1).

A la mi-temps, Lens menait à la surprise générale grâce à un but d’anthologie inscrit par Florian Sotoca. Du rond central, l’avant-centre lensois tentait et réussissait un lob incroyable qui trompait la vigilance d’André Onana, gardien star de Manchester United recruté pour 50 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan il y a quelques jours. En seconde période, les Red Devils ont retourné le match grâce aux buts de Rashford, Antony et Casemiro (3-1) mais l’image marquante de cette rencontre restera le but de folie inscrit par les Sang et Or.

Onana assume son erreur face à Lens

Après la victoire de son équipe contre le deuxième du championnat de France, André Onana a réagi au but spectaculaire qu’il a encaissé. Et pas question pour l’international camerounais au tempérament fort de se trouver des excuses. Au contraire, celui qui a été élu meilleur gardien de la Ligue des Champions 2022-2023 a assumé à 100 % son erreur sur ce but dingue de Florian Sotoca samedi après-midi.

« Comme je le dis toujours, je suis responsable de tout, surtout quand on encaisse des buts. Je suis l'homme fort de l'arrière-garde, donc je prends toutes les critiques, toute la responsabilité est sur moi » a réagi le gardien camerounais de 26 ans face aux médias après la victoire de Manchester United. Malgré ce but encaissé, les Red Devils ont gagné et se montrent ambitieux en vue de la saison 2023-2024 à l’image de son gardien.

« Je pense que cette année sera géniale, je suis très impatient de jouer les prochains matches. Je suis déjà impatient d'affronter les Wolves, mais nous devrons bien nous préparer car ce ne sera pas facile. Tout le monde travaille dur et je suis très confiant et positif, tout ira bien si nous faisons ce qu'il faut » a-t-il ajouté. A commencer par éviter d’encaisser ce genre de but car à n'en pas douter, André Onana réagira beaucoup moins bien s’il prend un lob de 50 mètres dans un match officiel de Premier League.