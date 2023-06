Openda sans pitié avec Lens, il part au clash

Dans : Lens.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une excellente saison avec le RC Lens, Loïs Openda est logiquement très courtisé. L'attaquant belge a l'opportunité de rejoindre le RB Leipzig et il ne compte pas la laisser passer malgré sa promesse.

Avec 21 buts inscrits pour sa première saison en Ligue 1 avec le RC Lens, Loïs Openda a terminé troisième meilleur buteur du championnat derrière les Français Mbappé et Lacazette. Le Belge a été la révélation de l'année chez les Sang et Or et a largement contribué à la belle deuxième place du club derrière le PSG. L'attaquant de 23 ans est donc forcément très courtisé par les clubs européens. S'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Lens, Openda aimerait saisir l'opportunité offerte par le RB Leipzig qui en a fait une priorité. Avec le probable départ de Christopher Nkunku à Chelsea, le club allemand a besoin de remplacer son homme à tout faire et Openda a été désigné comme le successeur par la direction. Néanmoins, Lens semble être trop gourmand avec Leipzig, ce qui risque d'être problématique pour le Belge.

Openda attend un effort de Lens pour signer à Leipzig

🎥 Inside… Le 20e but de la saison de @LoisOpenda vu depuis la fameuse tribune Marek de Bollaert-Delélis !#MultiJ37 | #RCLACA pic.twitter.com/Dc5TOvq1KM — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 28, 2023

Dans un entretien accordé à RTL en Belgique, Loïs Openda s'est exprimé sur l'intérêt de Leipzig. « Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible. Leipzig ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape. Chaque année, l'équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat. Mais comme je l'ai dit, je suis un joueur de Lens et les clubs doivent discuter entre eux. Mon agent gère ça aussi » a déclaré l'international belge (8 sélections) qui a été sélectionné par Domenico Tedesco pour les deux prochains matchs contre l'Autriche et l'Estonie de qualification pour l'Euro 2024. S'il assure être concentré avec son pays, Openda risque toutefois de voir sa cote tomber en flèche dans l'Artois, avec sa volonté de rejoindre un club ambitieux, et donc de briser sa promesse de disputer la Ligue des Champions avec le RC Lens la saison prochaine.