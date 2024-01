Mission impossible acceptée, Lens propose 9 ME pour ce crack du Barça

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

En France, cette fin de mercato hivernal s'annonce passionnante. Le RC Lens veut notamment tenter un coup retentissant au FC Barcelone.

Le RC Lens a connu pas mal de difficultés en début de saison. Mais les Sang et Or se sont bien repris et peuvent désormais légitimement penser à aller chercher une place européenne en fin d'exercice. Cela passera peut-être aussi par un nouveau renfort cet hiver sur le marché des transferts. Lens ne dirait pas non à la venue d'un nouveau défenseur central. Et la perle rare se trouve sûrement au Barça ! Selon les informations de Fabrizio Romano, le club nordiste souhaite en effet s'attacher les services de Mikayil Faye.

Mikayil Faye, Lens tente le coup et a des arguments

Si le Barça a du mal à exister ces derniers temps sur la scène nationale et européenne, son centre de formation fait lui le nécessaire pour préparer l'avenir du club. Mais les places sont chères et pas mal de jeunes talents sont courtisés. Mikayil Faye est considéré comme un immense crack. Le Sénégalais de 19 ans n'a pas encore sa chance en équipe première et de nombreux clubs tentent leur chance. Le dernier est donc le RC Lens. Fabrizio Romano précise que les Sang et Or ont fait une offre ces dernières heures de prêt avec une option d'achat située entre 8 et 9 millions d'euros. Le journaliste ajoute que le deal dépend désormais du Barça, même si la position du club catalan a toujours été claire jusqu'à aujourd'hui : toutes les propositions ont été rejetées. Si Lens arrivait à convaincre le Barça, ce serait un sacré coup réalisé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les Catalans ont besoin de liquidités alors que la situation à Lens est elle beaucoup plus pérenne.