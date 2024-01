Mercato ‍: Medina pour 25 ME, Manchester United fonce

Dans : Lens.

Par Alexis Rose

Auteur d’une nouvelle belle saison sous le maillot du Racing Club de Lens, Facundo Medina est pisté par le grand Manchester United en vue du prochain mercato d’été.

En 2020, en déboursant la modique somme de 3,5 millions d’euros pour acheter Facundo Medina au club argentin du CA Talleres, Lens a fait une très bonne affaire. Puisque trois ans et demi après son arrivée dans le Nord de la France, le défenseur central est estimé à plus de 20 millions d’euros sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur de 24 ans pourrait d’ailleurs être bientôt trop grand pour le RCL. Profitant pleinement des bons résultats lensois pour découvrir la Ligue des Champions cette saison, Medina veut encore plus. Et s’il a bel et bien prévu de finir l’exercice en cours du côté de Lens, où il disputera l’Europa League tout en continuant à chasser les places européennes en championnat, l’Argentin pourrait bien faire ses valises dès l’été prochain.

Manchester United rêve de Medina

Arrivé cet été à Lens en provenance de Talleres en Argentine contre 3.6 M€, Facundo Medina a tapé dans l'oeil de Manchester United.



Les reds devils surveilleraient avec attention ses performances et pourraient passer à l'action cet été.



📰 @lavoixdunord pic.twitter.com/uTUOQJ6WNH — BeFootball (@_BeFootball) January 19, 2021

D’après les dernières rumeurs, de nombreux grands clubs européens, comme l'AC Milan, l'Inter, la Juventus, le Paris Saint-Germain ou l'Atletico Madrid, suivent Medina de près. Mais c’est Manchester United qui pourrait bien rafler la mise. D’après Calciomercato, Erik ten Hag a bien coché le nom du défenseur lensois pour renforcer sa charnière centrale en vue de la saison prochaine. Que ce soit pour pallier un futur départ du Français Varane ou pour concurrencer son compatriote Lisandro Martinez, Medina pourrait parfaitement faire l’affaire, surtout qu’il serait disponible pour 25 ME grâce à un « gentleman's agreement ». Une somme tout à fait à la portée des Red Devils, qui suivent l’Argentin depuis 2021. Et c’est donc trois ans plus tard, et alors que Medina a confirmé son niveau international en C1, que le club pensionnaire d’Old Trafford pourrait recruter l’un des meilleurs défenseurs de la L1 et l’un des probables futurs titulaires de la sélection argentine.