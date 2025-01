Maxwel Cornet de retour en L1, Lens est sur le coup

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouvel attaquant, le RC Lens a pris des renseignements auprès des dirigeants de West Ham à propos de Maxwel Cornet, ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Le RC Lens veut profiter du mercato hivernal pour remodeler quelque peu son effectif. En apportant de la concurrence fraiche, la direction espère rehausser le niveau de jeu du groupe de Will Still. Dans le sens des départs, on ne peut pas dire que les Artésiens ne soient pas servis. Si pour l’heure, seul le transfert de Brice Samba, lequel a rapporté 14 millions d’euros hors bonus aux Lensois, a déjà été officialisé, il reste encore un gros pactole à venir grâce à Abdukodir Khusanov. L’international ouzbek s’apprête à rejoindre Manchester City, un transfert qui va rapporter un joli pactole de plus de 40 millions d’euros aux Sang et Or. Sans obnubiler les demandes de la DNCG, la direction sportive lensoise compte utiliser une partie de cet argent perçu pour se renforcer. Pour améliorer son secteur offensif, Lens pourrait foncer sur Maxwel Cornet.

Lens sur un ancien de Ligue 1

Selon les informations de L’Equipe, le RC Lens est entré en contact avec la direction de West Ham à propos de Maxwel Cornet. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, actuellement en prêt à Southampton, n’a pas du tout sa chance chez les Saints. Depuis le début de la saison, il n’a participé qu’à deux rencontres en Premier League. Un total bien trop faible pour un joueur qui demande du temps de jeu. A 28 ans, il pourrait se laisser tenter par un retour en Ligue 1. Mais l’opération ne sera pas si simple.

Comme l’indique le quotidien sportif français, les Sang et Or n’ont pour l’heure pris que des renseignements sur les conditions d’une telle opération. Dans la mesure où il évolue en prêt cette saison, il faudra d’abord que West Ham et Southampton se mettent d’accord pour rompre le contrat. Alors, Cornet pourrait s’engager avec le RC Lens.