Levi Garcia c’est 30 millions d’euros, Lens dit stop

En quête d’un successeur à Loïs Openda en attaque, le RC Lens a fait depuis plusieurs semaines de Levi Garcia sa priorité au mercato.

Lens a réalisé une excellente opération financière au cœur du mois de juillet avec la vente de Loïs Openda au RB Leipzig pour la coquette somme de 45 millions d’euros. Une plus-value exceptionnelle pour les Sang et Or, un an seulement après la venue du buteur belge en provenance de Bruges pour 15 millions d’euros. L’objectif pour l’état-major lensois est maintenant de trouver la pépite de demain afin de compenser l’absence de Loïs Openda.

L'AEK Athènes réclame 30 ME pour Levi Garcia

Le board nordiste est dans l’obligation de frapper fort alors que le club disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. La priorité de Lens se nomme depuis plusieurs semaines Levi Garcia, auteur d’une saison pleine sous les couleurs de l’AEK Athènes en 2022-2023 avec 18 buts et 7 passes décisives. Attaquant rapide et capable de jouer en pointe ou sur un côté, il colle avec le profil de Loïs Openda et semble idéal pour compenser le départ du Belge.

Mais selon les informations du journaliste grec Giannis Chorianopoulos, la probabilité de voir Levi Garcia débarquer à Lens est de plus en plus faible. Et pour cause, l’AEK Athènes se montre extrêmement gourmand avec les Sang et Or et réclame plus de 30 millions d’euros pour vendre leur buteur de 25 ans. Une somme à laquelle Lens ne veut pas monter puisque le club de Franck Haise s’est fixé une limite à 20 millions d’euros. A moins d’un énorme craquage de la part des Lensois, le Trinidadien ne devrait donc pas être le successeur de Loïs Openda.