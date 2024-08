Lens trouve le successeur de Wahi à la Fiorentina

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Lens se prépare au départ d’Elye Wahi, pour qui des négociations sont en cours avec l’OM. Le club nordiste a coché le nom du buteur angolais M’Bala Nzola pour renforcer son attaque à moindre coût.

Confronté aux envies de départ d’Elye Wahi vers l’Olympique de Marseille, le RC Lens doit vite trouver une solution pour compenser le probable départ de son international espoirs français. Selon les informations de Gianluigi Longari, confirmées par Foot Mercato, c’est à la Fiorentina que l’état-major lensois a trouvé son bonheur. En effet, Lens est très intéressé par le profil de l’attaquant angolais M’Bala Nzola. Auteur d’une saison correcte à la Fiorentina l’an passé avec 7 buts et 5 passes décisives, l’attaquant d’1m85 fait l’objet de négociations entre les deux clubs pour un prêt. Les discussions sont bien avancées et portent désormais sur la possibilité d’inclure une option d’achat et si oui, à quel prix. C’est en tout cas un joli coup que pourraient réaliser les dirigeants du RC Lens avec cet attaquant robuste ayant évolué par le passé à Troyes ou encore à la Spezia avant de rejoindre la Fiorentina pour 12,5 ME en août dernier.