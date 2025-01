Lens ‍: Le dossier Khusanov devient fou, le Real débarque

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Véritable révélation de cette première moitié de saison en Ligue 1, Abdukodir Khusanov fait saliver les plus grands clubs d’Europe. Si Manchester City semble tenir la corde, le Real Madrid ne compte pas se laisser faire.

Depuis le début de la saison, le RC Lens sait qu’il a entre ses mains l’un des plus gros joyaux d’Europe au poste de défenseur central. Âgé de seulement 20 ans, Abdukodir Khusanov est devenu un élément indéboulonnable de la formation de Will Still. Arrivé pour seulement 100 000€ en 2023, il pourrait rapporter un pactole à la direction lensoise. De quoi faire de son futur transfert l’une des plus grosses plus-values de l’histoire récente. Grâce à ses prestations XXL alignées chaque week-end, l’international ouzbek fait logiquement l’objet de très nombreuses convoitises. Les plus grands clubs européens se l’arrachent et, à l’heure où Manchester City semble avoir l’avantage sur le dossier, le Real Madrid débarque avec ses grosses chaussures.

Le Real Madrid avance ses pions pour Khusanov

Selon des informations rapportées par Marca, le Real Madrid est entré dans la danse pour s’offrir Abdukodir Khusanov. Les Merengue tentent de faire de l’ombre à Manchester City qui avait un temps d’avance jusqu’à présent. À la recherche d’un défenseur central après ses nombreuses bévues dans ce secteur, le club de Florentino Pérez pourrait bien jouer son va-tout pour s’offrir la révélation de Ligue 1 de ce début de saison. Beaucoup de rumeurs récentes parlent d’un futur transfert qui tournera autour des 20 millions d’euros, mais la vérité est que le joueur génère tellement d’intérêts chez les plus gros clubs d’Europe qu’il y a peu de chances qu’il parte pour une somme aussi basse.

En attendant, c’est le RC Lens qui se frotte les mains. Son entourage est d’ailleurs ouvert à un départ au prix fort pour remercier les Sang et Or. « Le joueur aime le RC Lens de tout son cœur, mais nous comprenons le désir du club de tier un avantage financier du transfert. Ils le méritent pour leur confiance accordée au joueur », a expliqué son agent Khasbiullin Gairat à Foot Mercato. Alors, partira en janvier ou partira pas ? Quoi qu'il arrive, il n'évoluera plus dans le nord de la France la saison prochaine.