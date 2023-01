Lens : Franck Haise chambre le PSG, un spécialiste du genre l'avertit

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Après la victoire de Lens face au PSG dimanche soir, l’entraîneur nordiste Franck Haise a laissé éclater sa joie.

Comme c’est désormais une coutume à Lens après les victoires à Bollaert, les joueurs du Racing ont chanté le célèbre « chicoté » en compagnie de leurs supporters. Habituellement, c’est un joueur qui lance ce chant victorieux et un brin chambreur. Mais pour sa centième à la tête du RC Lens, une victoire contre le Paris Saint-Germain de surcroit, c’est Franck Haise qui a pris les commandes et qui a lancé le chant en compagnie de ses joueurs et des supporters. Une attitude qui n’avait pas choqué les observateurs jusqu’à présent. Mais aux yeux de Jérôme Rothen, cela s’apparente tout de même à une forme de chambrage qu’un entraîneur de Ligue 1 ne devrait pas pratiquer. C’est ainsi que sur l’antenne de RMC, l’entraîneur du RC Lens a pris un carton jaune de la part de l’animateur de « Rothen s’enflamme ».

Jérôme Rothen met un carton jaune à Franck Haise

« Je trouve cette célébration déplacée et pourtant je fais partie de ceux qui aiment chambrer, qui ont du second degré. N’empêche, il y a des postes qui obligent à être très vigilants par rapport à ce que tu fais dans la célébration. C’était la centième de Franck Haise, tu bats le PSG et tu confirmes ta deuxième place en faisant un très gros match. Il y a beaucoup d’excitation mais tu as un rôle à avoir. Tu dois garder de la mesure. Je le félicite pour son travail, c’était encore fantastique contre le PSG, mais ce chant manque de respect à l’adversaire. Tu parles de chicoter le PSG qui est leader du championnat ! Lens a entièrement mérité sa victoire. Maintenant, il doit avoir un peu de recul, il s’est trop lâché, je lui mets un carton jaune pour cette célébration » a pesté Jérôme Rothen, très élogieux par ailleurs sur le travail de Franck Haise à la tête du RC Lens depuis plusieurs saisons. Mais qui aurait aimé un peu plus de retenue et de classe dans la victoire de la part du technicien nordiste après le succès contre le PSG dimanche soir (3-1).