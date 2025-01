Lens et Khusanov, Manchester City va braquer le Nord

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Devenu un élément indéboulonnable de l’effectif du RC Lens et un talent que tout le monde s’arrache, Abdukodir Khusanov fait désormais partie de la short-list de Manchester City. Lens peut s’attendre au pactole.

Le RC Lens sait qu’il s’apprête à faire l’une des plus belles plus-values de l’histoire récente. En juillet 2023, les Sang et Or déboursent la modique somme de 100 000€ pour s’attacher les services d’un espoir ouzbek qui a tapé dans l’œil de leur cellule de recrutement. Seulement âgé de 19 ans à son arrivée, Abdukodir Khusanov ne glane pas autant de temps de jeu qu’il l’aimerait. C’est surtout à partir de la saison 2024-2025 que sa situation a pris une ampleur démesurée. Pour pallier la longue absence de Kevin Danso, Will Still décide de faire confiance en son jeune talent. Pari réussi. Quelques mois plus tard, les plus grands clubs d’Europe se l’arrachent, à l’image de Manchester City. De quoi assurer un pactole aux Lensois.

Khusanov fait chavirer Manchester City

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City add RC Lens centre back Abdukodir Khusanov to their list for January.



There are several top clubs interested in 20 year old centre back as he’s considered one of the best talents in his position.



Race open, Man City are well informed. pic.twitter.com/WEXKEQ37A5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2025

Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester City a ajouté Abdukodir Khusanov à sa short-list pour le mois de janvier. Les Skyblues, comme beaucoup d’autres très grosses écuries, considère le jeune défenseur central lensois comme l’un des plus grands talents à son poste. Évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt, il n’y a absolument aucune chance que les négociations tournent autour d’un prix aussi bas. Surtout si la concurrence est forte sur le dossier. Le spécialiste italien du mercato ajoute que Manchester City est désormais en bonne position dans la course à Khusanov.

Reste à savoir si le RC Lens cédera aux offres qui arriveront sur la table en janvier ou s’il parviendra à faire patienter les cadors européens jusqu’à l’été prochain. Il ne fait désormais plus aucun doute que son avenir à court terme ne s’écrit plus aux couleurs Sang et Or.