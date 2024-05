Pour le retour de Varane, Lens appelle Labrune à l’aide

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Bientôt libre après la fin de son contrat à Manchester United, Raphaël Varane pourrait revenir au Racing Club de Lens. Le défenseur central intéresse l’entraîneur Franck Haise, tout de même conscient de la complexité du dossier à cause de l’incertitude au niveau des droits TV.

Et maintenant, quel avenir pour Raphaël Varane ? Le défenseur central de 31 ans, qui vient d’annoncer son départ de Manchester United à la fin de son contrat cet été, avait confié qu’il n’envisageait pas de connaître un nouveau club dans sa carrière. Sa déclaration ouvrait forcément la porte à ses anciennes formations, à commencer par le Racing Club de Lens qui étudierait la faisabilité de son retour. En tout cas, l’entraîneur des Sang et Or Franck Haise a déjà validé l’arrivée de l’ancien joueur du Real Madrid.

Haise ouvre la porte à Varane

« Evidemment que Raphaël Varane peut m’intéresser par ses qualités de joueur, par ses qualités de leader, par ses qualités humaines, par tout ce qu’il représente et par ce qu’il est encore capable de donner, j'en suis certain, a réagi le coach lensois. Ensuite, les aspects financiers, évidemment, ne dépendent pas que de moi. Mais s’il devait y avoir une possibilité, moi je serais l’entraîneur le plus heureux. J’adore le joueur et ce qu’il dégage. Après, est-ce qu’il finira dans un de ces trois clubs, ça reste à démontrer. » Lens ne peut rien garantir, d’autant que l’absence de diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine affecte les prévisions financières.

Droits TV : La Ligue 1 est vendue, BeIN Sports lâche 700 millions d'euros https://t.co/lmq2DeE7Sv — Foot01.com (@Foot01_com) May 17, 2024

« Pour les clubs c'est un vrai sujet. Quand vous êtes à 48 heures de la fin de la saison, ça veut dire que vous n'avez jamais été aussi près de commencer la saison sans aucune visibilité sur les droits TV, et vous connaissez l'importance des droits TV dans le monde du sport et du football, en France ou à l'étranger. C'est une vrai problématique. Maintenant je sais que beaucoup de gens travaillent derrière pour qu'il y ait des réponses rapides. J'espère que les clubs auront une réponse le plus rapidement possible parce que c'est une grande part du budget donc évidemment que c'est essentiel », a expliqué Franck Haise, pendant que la LFP et son président Vincent Labrune discutent avec beIN Sports.