Varane a dix bonnes raisons de signer à Lens

Par Corentin Facy

Mardi après-midi, Raphaël Varane a officiellement annoncé son départ de Manchester United en tant que joueur libre à la fin de la saison. De quoi donner des idées à Lens, son club formateur ?

Après dix ans au Real Madrid et trois ans à Manchester United, Raphaël Varane va se retrouver libre de signer dans le club de son choix l’été prochain. En effet, dans une vidéo publiée mardi après-midi, le défenseur des Red Devils a confirmé son départ de Manchester United après trois saisons contrastées à Old Trafford. Pas toujours titulaire indiscutable, l’ancien taulier de la défense du Real Madrid n’aura clairement pas vécu les plus belles saisons de sa carrière en Premier League. Mais à seulement 31 ans, le natif de Lille peut encore espérer relever un beau défi en Europe avant de partir dans une destination plus exotique. Depuis plusieurs heures, les supporters de l’OM ou encore de l’OL se mettent à fantasmer en imaginant l’ex-vice-capitaine des Bleus (93 sélections) dans leur club. C’est également le cas des supporters de Lens mais eux ont un peu plus de légitimité puisque Varane a été formé chez les Sang et Or.

Varane annonce son départ de Manchester United https://t.co/q8K1JmS5pF — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2024

Le journaliste Laurent Mazure a d’ailleurs évoqué ce potentiel retour de Raphaël Varane à Lens sur son compte X en citant dix bonnes raisons pour l’ancien joueur du Real Madrid de revenir chez lui. De quoi donner envie et faire rêver les fans des Sang et Or. « 1) Aucun prix de transfert. 2) Une drastique diminution du salaire du joueur loin d'être impensable s'il considère que revenir au Racing est avant tout une histoire de coeur (impensable avec 99 % des joueurs, mais pas lui). 3) Une profonde attache à sa région d'origine, et à son club formateur. 4) Une façon de penser assez singulière dans le monde professionnel, fruit d'une bonne intelligence, d'une solide éducation et des valeurs ancrées en lui . 5) Un remplaçant naturel à Kevin Danso » a-t-il publié sur son compte X avant de poursuivre.

Varane à Lens, la très bonne idée du mercato ?

« 6) L’apport de la culture de la gagne, d'une grande expérience. 7) Jouer pour son club de cœur engendre forcément des bienfaits psychologiques et, par conséquence, des bienfaits physiques (les deux sont évidemment liés). 8) Le possible choix du joueur de boucler la boucle et d'évoluer dans un championnat qu'il n'a, finalement, que peu goûté (pour une descente en L2...). 9) Evidemment sa déclaration passée en confiant vouloir finir sa carrière soit à Madrid, à MU ou à Lens. 10) Un beau coup du Racing sur le plan sportif, en termes d'image et de marketing » a publié le journaliste. De quoi donner envie au RC Lens de tenter le coup et peut-être même à Raphaël Varane de se laisser convaincre. Certes, l’ancien défenseur de l’Equipe de France devra consentir un gros effort financier pour rendre cela possible, alors qu’il aura sans doute des offres colossales de l’Arabie Saoudite sur la table dans les semaines à venir. Mais sur le papier, un retour de Raphaël Varane à Lens a tout de la très bonne idée, et cela pour les deux parties.